Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Phấn đấu đưa 100% thủ tục hành chính thuế trên môi trường số

80 năm - cột mốc lịch sử trọng đại của ngành Thuế

Sáng ngày 9/9/2025, ngành Thuế long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025).

Đến dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo Cục Thuế qua các thời kỳ; cùng tập thể lãnh đạo Cục Thuế và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Thuế.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng, đây là một cột mốc lịch sử trọng đại, đánh dấu chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển vẻ vang của ngành Thuế Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Trong suốt 80 năm qua, có thể khẳng định ngành Thuế đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về thể chế chính sách được cải cách, hoàn thiện một cách đồng bộ, minh bạch, và tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm huy động hợp lý, bền vững các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, tạo dừng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Đồng thời, khẳng định được vai trò trụ cột của ngân sách nhà nước, là huyết mạch nuôi dưỡng nền kinh tế và công cụ điều tiết vĩ mô hiệu quả của Nhà nước với quy mô thu ngân sách không ngừng tăng lên, dự kiến sẽ vượt ngưỡng lịch sử 2 triệu tỷ đồng trong năm 2025.

"Những thành tựu trên đã đưa ngành Thuế trở thành lực lượng nòng cốt, chủ động, sáng tạo, tiên phong, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước" - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Bộ trưởng khẳng định, ngành Thuế luôn đi đầu trong chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện công tác quản lý thuế với nhiều sản phẩm đột phá như: hóa đơn điện tử (100% doanh nghiệp đã sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử đã tiếp nhận là hơn 16,7 tỷ), các dịch vụ thuế điện tử (trên 99,3% doanh nghiệp sử dụng), ứng dụng eTax Mobile (với hơn 7 triệu người sử dụng); Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân; Bộ sổ tay điện tử dành cho chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng, hộ kinh doanh tích hợp AI… mang lại nhiều giá trị, sự thuận tiện cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế;

Ngoài ra, ngành Thuế đã thực hiện tổ chức bộ máy ngành Thuế từng bước được sắp xếp, kiện toàn ngày càng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa đảm bảo sự chỉ đạo tập trung của trung ương, vừa tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý thuế trên địa bàn.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đảng và Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt trên 8%, và hướng tới tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn 2026 - 2030, thông qua thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, AI, bán dẫn, và phát triển đồng thời các động lực kinh tế như kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước. Để đạt được những mục tiêu này thì đảm bảo nguồn tài chính quốc gia bền vững, ổn định đóng vai trò hết sức quan trọng.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngành Thuế tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, hoàn thiện thể chế và chính sách thuế. Theo đó, ngành Thuế cần chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật về quản lý thuế để đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, công bằng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Việc này không chỉ nhằm huy động nguồn lực hợp lý cho ngân sách mà còn tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo và khắc phục những điểm nghẽn thể chế còn tồn tại.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Cục Thuế. Ảnh: Đức Minh

Hai là, tăng cường quản lý thu và chống thất thu. Ngành Thuế phải quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, kinh tế số và hoạt động xuyên biên giới. Đồng thời, cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chống gian lận hóa đơn, hoàn thuế. Điều này nhằm đảm bảo công bằng, bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế và củng cố tính bền vững của ngân sách.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Theo đó, ngành Thuế cần kiên quyết thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính thuế, đảm bảo mọi thủ tục được đơn giản, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ thực hiện. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuế được thực hiện trực tuyến, liên thông, toàn trình trên môi trường số. Mục tiêu không chỉ là giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân, mà còn nâng cao mức độ hài lòng, củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội đối với cơ quan thuế.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và khát vọng cống hiến; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế sẽ tiếp tục phấn đấu, lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bốn là, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm của toàn ngành. Ngành Thuế cần khẩn trương xây dựng, triển khai Dự án Tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin toàn ngành, đảm bảo hiện đại hóa đồng bộ hệ thống, dữ liệu đầu vào “đúng, đủ, sạch, sống”.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý thuế tập trung, tích hợp, thông minh, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, phân tích dữ liệu theo thời gian thực để nâng cao hiệu quả quản lý thuế và kịp thời kiểm soát chặt chẽ các rủi ro.

Đồng thời, mở rộng, đa dạng hóa các dịch vụ thuế số, tạo môi trường giao dịch nhanh chóng, minh bạch, an toàn, thuận tiện cho mọi người nộp thuế. Chuyển đổi số phải trở thành động lực then chốt để nâng cao năng lực quản lý, đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân.

Ngoài ra, ngành Thuế cần tiếp tục rà soát, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý, bảo đảm thống nhất, khoa học, minh bạch, giảm chồng chéo, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, từ đó nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý. Mọi hoạt động nghiệp vụ phải bảo đảm nguyên tắc công khai - đúng chính sách - đúng đối tượng, đặc biệt trong các khâu nhạy cảm như hoàn thuế, miễn giảm thuế, thanh tra, kiểm tra và quản lý nợ thuế.

Năm là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu ngành Thuế cần quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thuế có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, đạo đức trong sáng, tác phong chuyên nghiệp.

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý hiện đại, năng lực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thuế trong kỷ nguyên số. Cùng với đó, ngành Thuế phải tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng một nền hành chính thuế trong sạch, minh bạch, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng cho rằng, đây là những nhiệm vụ có tính xuyên suốt, chiến lược và quyết định, là tiền đề để ngành Thuế tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong việc bảo đảm nguồn thu cho ngân sách, đóng góp vào xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định, minh bạch, hiện đại, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước.

“Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế đã chứng minh vai trò là lực lượng nòng cốt, tin cậy và kiên định, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân. Những thành tựu to lớn, toàn diện và bền vững mà ngành đã đạt được là niềm tự hào của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức thuế, đồng thời cũng là nền tảng, động lực để toàn ngành vững bước trong giai đoạn phát triển mới” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh./.