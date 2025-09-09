(TBTCO) - Ngày 5/9/2025, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC - HOSE) đã nhận được Quyết định số 3016/QĐ-CT của Cục Thuế, ban hành ngày 29/8/2025, về việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thuế qua đợt kiểm tra các năm 2022, 2023 và 2024. Theo đó, Vĩnh Hoàn phải nộp tổng cộng hơn 8,19 tỷ đồng, bao gồm tiền truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Tuy nhiên, chi tiết về các vi phạm cụ thể không được công ty công bố.

Thông tin này đã tác động ngay lập tức đến giá cổ phiếu VHC. Trong phiên giao dịch sáng ngày 9/9/2025, cổ phiếu VHC giảm 1%, đạt mức 58.100 đồng/cổ phiếu vào lúc 10h36, trong khi chỉ số VN-Index chỉ giảm 0,4%. Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu VHC đã mất giá 19,4%, kém xa mức tăng 27,8% của VN-Index, cho thấy hiệu suất giao dịch không mấy khả quan của mã này.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2025, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu 3.193,51 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 53,7%, đạt 522,54 tỷ đồng, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,7% lên 19,5%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu của công ty đạt 5.841,3 tỷ đồng, giảm 3,5%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 38,7%, đạt 733,87 tỷ đồng. Với kết quả này, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành 73% mục tiêu lợi nhuận theo kịch bản cơ bản (1.000 tỷ đồng) và 56% theo kịch bản cao (1.300 tỷ đồng) được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông 2025.

Về thị trường xuất khẩu, trong tháng 7/2025, Vĩnh Hoàn đạt doanh thu 1.271 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường Mỹ ghi nhận doanh thu 504 tỷ đồng (tăng 31%), châu Âu đạt 197 tỷ đồng (tăng 24%), trong khi Trung Quốc sụt giảm 36%, đạt 76 tỷ đồng. Thị trường nội địa Việt Nam đạt 296 tỷ đồng, giảm 2%, còn các thị trường khác mang về 198 tỷ đồng, tăng 25%.

Mặc dù kết quả kinh doanh khả quan, án phạt thuế và diễn biến giá cổ phiếu không thuận lợi đang đặt ra thách thức cho Vĩnh Hoàn trong việc duy trì niềm tin từ nhà đầu tư. Công ty cần tiếp tục tối ưu hóa hoạt động để đạt mục tiêu doanh thu 10.900-12.350 tỷ đồng và lợi nhuận 1.000-1.300 tỷ đồng trong năm 2025.