Giá cà phê trong nước hôm nay (9/9) ổn định. Hiện giá dao động trong khoảng 112.000 - 113.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150.000 đồng/kg đến 152.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay ổn định. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 112.000 - 113.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113.300 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113.200 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 112.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức giá 112.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.562 USD/tấn, tăng 2,1% (94 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,39% (60 USD/tấn), lên mức 4.361 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,35% (1,35 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 386,95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,63% (6,1 US cent/pound), đạt 379,7 US cent/pound.

Giá tiêu giao dịch quanh mức 150.000 đồng/kg đến 152.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150.000 đồng/kg đến 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk hiện ở mức 152.000 đồng/kg; tại Gia Lai hiện ở mức 150.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 152.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 151.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.086 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 10.042 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.150 USD/tấn./.