Sapo đồng hành hỗ trợ hơn 20.000 nhà bán hàng triển khai hóa đơn điện tử

(TBTCO) - Tại Hội chợ Chuyển đổi số nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025), Sapo cho biết, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đã tiếp cận, tư vấn và triển khai giải pháp hóa đơn điện tử tích hợp cho hơn 20.000 nhà bán hàng.

Chiều 8/9, Cục Thuế tổ chức Hội chợ Chuyển đổi số nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025). Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu các giải pháp công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển trong công tác chuyển đổi số, hướng tới xây dựng ngành Thuế hiện đại - minh bạch - hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Lãnh đạo Cục Thuế và các đại biểu thăm gian hàng của Sapo. Ảnh: TN

Hội chợ quy tụ 19 gian hàng tham gia triển lãm đến từ Cục Thuế các tỉnh, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như: Sapo, Misa, KiotViet, VNPT, Viettel, FPT, CMC, Mobifone, Tecapro, NCS… và các hãng thiết bị: DELL, HP,...

Tham gia hội chợ, Sapo giới thiệu giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, ứng dụng AI toàn trình trong quản lý bán hàng hợp kênh, hóa đơn điện tử, kế toán, kê khai và nộp thuế.

Tại gian hàng, khách tham dự có thể trải nghiệm trực tiếp giải pháp Sapo OmniAI hợp kênh của Sapo - công nghệ giúp gom toàn bộ dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh (cửa hàng, sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội, ứng dụng chat) về một nơi, đồng bộ xuyên suốt và tích hợp AI trong toàn bộ quy trình. AI (Sapo Intelligence) hỗ trợ từ đăng bán đa kênh, quản lý chat tập trung, xử lý đơn - tồn kho - khuyến mại - thanh toán - vận chuyển, đến phân tích doanh thu, cảnh báo sai sót hóa đơn điện tử và gợi ý phương án kê khai thuế tối ưu.

Sapo hiện cung cấp nhiều gói dịch vụ linh hoạt, từ phiên bản miễn phí cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến giải pháp chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và lớn, giúp mọi nhà bán hàng tiếp cận công nghệ dễ dàng với chi phí hợp lý.

Bà Nguyễn Thị Minh Khuê - Phó Tổng Giám đốc Sapo cho biết, nhà bán hàng mọi quy mô đều có thể vận hành tinh gọn, quản lý nghĩa vụ thuế minh bạch và tăng trưởng doanh thu bền vững bằng sức mạnh hợp kênh và AI của Sapo.

Đại diện Sapo cho biết, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đã tiếp cận, tư vấn và triển khai giải pháp hóa đơn điện tử tích hợp cho hơn 20.000 nhà bán hàng. Trong giai đoạn tới, Sapo đặt mục tiêu đồng hành cùng 1 triệu hộ kinh doanh trong tổng số 5,5 triệu hộ dự kiến sẽ chuyển đổi từ khoán sang kê khai từ năm 2026.

Sapo được Cục Thuế tặng bằng khen có thành tích tích cực trong công tác tổ chức chuyển đổi số ngành Thuế. Ảnh: TN

Đại diện Sapo đưa ra đánh giá, công tác chuyển đổi số trong ngành Thuế đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước, gắn liền với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và hiện đại hóa quản lý.

Với nhiều gói dịch vụ linh hoạt, từ miễn phí cho hộ kinh doanh nhỏ đến giải pháp chuyên nghiệp cho doanh nghiệp lớn, Sapo đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của hơn 230.000 hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Đồng hành cùng nhà bán hàng và cơ quan thuế trên hành trình đó, Sapo mang đến Sapo OmniAI - giải pháp quản lý bán hàng hợp kênh tích hợp AI toàn diện, khép kín từ bán hàng, xử lý đơn hàng - vận chuyển - thanh toán, đến xuất hóa đơn điện tử và kê khai, kế toán.

Giải pháp Sapo OmniAI giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp vận hành minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn. AI thông minh tự động gợi ý tên sản phẩm, danh mục và mô tả phù hợp với quy định từng kênh, cho phép nhà bán hàng đăng bán đa kênh (cửa hàng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội) chỉ với một cú click. Đồng thời, Sapo Intelligence phân tích doanh thu thời gian thực, gợi ý quyết định kinh doanh chính xác, tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Đặc biệt, Sapo tích hợp AI trực tiếp vào quy trình xuất hóa đơn - kê khai - kế toán, tự động phân loại doanh thu theo từng kênh bán và lập tờ khai thuế chuẩn xác theo mẫu 01/CNKD, 02/CNKD-TMĐT.

AI cũng hỗ trợ giải đáp tức thì mọi thắc mắc về phần mềm thuế, hóa đơn điện tử, đảm bảo sự thuận tiện, chính xác./.