Sáng sớm ngày 7/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.248 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,62%, hiện ở mức 97,74.

Đồng USD ghi nhận một tuần biến động mạnh nhưng xu hướng chủ đạo là suy yếu. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.036 VND/USD - 26.460 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.160 - 26.510 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.160 VND 26.510 VND Vietinbank 26.040 VND 26.510 VND BIDV 26.140 VND 26.500 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.966 VND - 30.910 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.978 VND 31.558 VND Vietinbank 29.995 VND 31.705 VND BIDV 30.327 VND 31.571 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.79 VND 182.70 VND Vietinbank 173.94 VND 183.64 VND BIDV 174.44 VND 182.15 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 7/9/2025 không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.814 - 26.914 đồng/USD.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,74, giảm 0,62%.

Đồng USD ghi nhận một tuần biến động mạnh nhưng xu hướng chủ đạo là suy yếu. Nguyên nhân chính đến từ việc thị trường ngày càng tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm phải cắt giảm lãi suất để ứng phó với những tín hiệu hạ nhiệt rõ rệt của thị trường lao động.

Cùng lúc, những bất ổn chính trị liên quan đến sức ép đối với Fed cũng làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương, gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính. Hệ quả là chỉ số DXY liên tục dao động quanh mức 97 - 98, giảm so với nhiều đồng tiền chủ chốt, đặc biệt là yên Nhật và Franc Thụy Sĩ.

Ngày 2/9, đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, khi giới đầu tư chờ loạt số liệu thị trường lao động Mỹ trong tuần này, yếu tố có thể tác động tới kỳ vọng về lộ trình nới lỏng chính sách của Fed.

Sang ngày 3/9, đồng Bảng Anh và đồng Yên Nhật lao dốc do lo ngại gia tăng của giới đầu tư về tình hình tài chính công, qua đó tạo điều kiện để đồng USD lấy lại một phần sức mạnh.

Đến ngày 4/9, đồng USD giảm giá so với đồng yên và Franc Thụy Sĩ, sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tới ngày 5/9, đồng USD tăng nhẹ, khi thị trường chờ đợi báo cáo việc làm then chốt, sau khi loạt số liệu cho thấy tín hiệu suy yếu trên thị trường lao động, củng cố kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 9 này.

Ngày 6/9, đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt sau khi báo cáo việc làm hàng tháng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng ít lao động hơn so với dự báo, qua đó khẳng định tình trạng suy yếu của thị trường lao động Mỹ và gần như bảo đảm Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Như vậy, trong tuần qua, đồng USD chịu áp lực giảm liên tục khi kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất ngày càng mạnh mẽ, trong bối cảnh dữ liệu việc làm yếu hơn dự báo và lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương./.