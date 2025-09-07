Chất lượng tư vấn bảo hiểm nhân thọ - nền tảng bảo vệ khách hàng đúng cách

(TBTCO) - Chất lượng tư vấn bảo hiểm nhân thọ chính là nền tảng cốt lõi để đảm bảo khách hàng được bảo vệ đúng cách, hợp lý và hiệu quả.

Nâng cao chất lượng tư vấn bảo hiểm

Đại diện Manulife cho biết, công ty vừa khởi động chuỗi 50 khóa đào tạo kiến thức y tế cộng đồng tại Trường Đại học Y Hà Nội, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn viên để đồng hành hiệu quả hơn cùng khách hàng. Đây là lớp đầu tiên trong chuỗi chương trình đào tạo, được triển khai thực tế theo thỏa thuận hợp tác giữa Manulife với Trường Đại học Y Hà Nội và Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam vào tháng 7/2025. Các lớp đào tạo sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025 với sự tham gia của hơn 2.200 tư vấn viên Manulife. Sau khi hoàn thành khóa học và vượt qua bài kiểm tra năng lực, học viên sẽ được Trường Đại học Y Hà Nội cấp giấy chứng nhận.

Chương trình giảng dạy theo hướng thực tiễn, tập trung vào kiến thức về các bệnh lý phổ biến như: bệnh tiêu hóa, tim mạch, bệnh truyền nhiễm, ung thư, đột quỵ, tiểu đường, cách chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất... Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn viên Manulife sẽ được trang bị các kỹ năng thực hành và xử lý tình huống thực tiễn, bao gồm: phân tích và diễn giải sơ bộ hồ sơ y tế, đọc hiểu các chỉ số xét nghiệm cùng những kiến thức y khoa thiết yếu…

Các doanh nghiệp phát triển đội ngũ tư vấn viên am hiểu cả về tài chính lẫn sức khỏe của khách hàng. Ảnh: PHAN HÀ

Đại diện FWD chia sẻ, ngoài việc đảm bảo chất lượng tư vấn bảo hiểm và phát triển đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, công ty đã nỗ lực trong cải tiến quy trình tư vấn bảo hiểm. Theo đó, tại FWD, định danh tư vấn tài chính thông qua giọng nói là một cải tiến trong quy trình tư vấn bảo hiểm mới. Đây là quá trình tư vấn tài chính thực hiện ghi âm giọng nói qua hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo, sử dụng Voice Biometrics (công nghệ sinh trắc giọng nói) nhằm mục đích phân tích và định danh mẫu giọng nói theo từng mã số tư vấn tài chính. Việc xác thực này góp phần nâng cao sự chuyên nghiệp của đội ngũ, đảm bảo danh tính người tư vấn tài chính trong quá trình tư vấn bảo hiểm. Nhờ đó, khách hàng có thể an tâm hơn về chất lượng buổi tư vấn, đảm bảo thông tin chính xác, minh bạch. Bên cạnh đó, cải tiến này giúp đội ngũ tư vấn tài chính chú trọng hơn vào việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, từ đó đạt được tín nhiệm cao của khách hàng.

Theo đại diện FWD, với những nỗ lực trong cải tiến công nghệ và quy trình, công ty kỳ vọng nâng cao tính chuyên nghiệp, sự minh bạch và chất lượng của các buổi tư vấn bảo hiểm, đảm bảo khách hàng tiếp nhận thông tin chính xác và đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về sản phẩm. Bên cạnh đó, đây còn là bước đi dài hạn của FWD giúp phát triển đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và niềm tin của thị trường bảo hiểm.

Theo đại diện Chubb Life Việt Nam, hệ thống văn phòng Infinity của Chubb Life Việt Nam hướng tới mô hình tư vấn tài chính chuyên sâu, khác biệt so với các kênh phân phối truyền thống. Mỗi văn phòng không chỉ là địa điểm giao dịch, mà còn là không gian tư vấn chuyên nghiệp, nơi khách hàng được lắng nghe, hoạch định tài chính toàn diện và đồng hành lâu dài. Đội ngũ tư vấn viên được đào tạo bài bản, tuân thủ chuẩn mực minh bạch, tận tâm nhằm mang đến những giải pháp bảo vệ phù hợp, cá nhân hóa, xây dựng niềm tin bền vững với khách hàng.

Với tầm nhìn giúp 10 triệu người Việt đạt được cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn vào năm 2030, AIA Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ phát triển lực lượng Đại lý ngoại hạng (Premier Agency) thông qua các chương trình huấn luyện chuyên sâu, ứng dụng công nghệ số và chính sách thu nhập bền vững, để tư vấn viên được định hình như chuyên gia tài chính - sức khỏe, mang đến giải pháp toàn diện và góp phần nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp. Phát triển lực lượng Đại lý ngoại hạng chính là nỗ lực của AIA để góp phần nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp, tạo dựng hình ảnh tư vấn viên không chỉ là “người bán bảo hiểm”, mà là đối tác đồng hành đáng tin cậy của khách hàng khi tham gia bảo hiểm.

Củng cố niềm tin và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, khẳng định: “Nhu cầu hoạch định tài chính của người dân ngày càng đa dạng và chuyên sâu. Khách hàng không chỉ tìm kiếm một sản phẩm bảo hiểm đơn thuần, mà cần những giải pháp toàn diện - từ tư vấn minh bạch, chuyên nghiệp cho đến sự đồng hành lâu dài. Infinity ra đời từ chính nhu cầu đó, là mô hình tư vấn bền vững, đặt lợi ích khách hàng làm trung tâm, đồng thời mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp chuẩn mực, lâu dài cho đội ngũ tư vấn viên”.

“Công ty kỳ vọng việc trang bị nền tảng y khoa thiết thực cho đội ngũ tư vấn sẽ giúp gắn kết và đồng hành hiệu quả cùng khách hàng. Với khách hàng hiện hữu, việc tăng cường kiến thức y khoa giúp tư vấn viên giải đáp và hỗ trợ tốt hơn những thắc mắc liên quan đến chi trả quyền lợi y tế, cũng như chia sẻ các thông tin về dinh dưỡng, phòng bệnh, xây dựng lối sống tích cực… cùng khách hàng. Trong khi đó, với khách hàng tiềm năng, bằng kiến thức y khoa được tích lũy thêm, tư vấn viên có thể thiết kế giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất với tình hình sức khỏe hiện tại của khách hàng, góp phần tối ưu hóa chi phí để đạt được các mục tiêu tài chính” - đại diện Manulife Việt Nam cho biết.

Được biết, đây là một phần trong tầm nhìn dài hạn của Manulife, nhằm xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm chất lượng, chuyên nghiệp và phát triển đội ngũ tư vấn viên "thế hệ mới" am hiểu cả tài chính lẫn sức khỏe, qua đó củng cố niềm tin và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.

Theo các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, việc nâng cao chất lượng tư vấn sẽ giúp nâng cao kiến thức chuyên môn của tư vấn viên về sản phẩm và mở rộng hiểu biết về đầu tư, tín dụng, y tế, hưu trí…, nhằm đưa ra những tư vấn chính xác, phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu thực tế của khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường niềm tin của khách hàng vào sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.