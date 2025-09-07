Rốt ráo hoàn thành 2 cao tốc trọng điểm vào cuối năm

(TBTCO) - Hai dự án cao tốc trọng điểm quốc gia gồm Cần Thơ - Cà Mau và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang được các chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân đẩy nhanh tiến độ, thi công không nghỉ, kể cả dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua để hoàn thành vào cuối năm 2025 theo đúng tiến độ, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Duy trì tiến độ công trình

Tại phía Nam, Dự án cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (chiều dài 37,65 km) có thời gian hoàn thành vào cuối năm 2025, theo ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng, đến nay, sản lượng thi công đạt 76%. Các đơn vị tập trung thi công đã tăng ca, tăng kíp, máy móc thiết bị triển khai thi công dỡ tải, móng mặt đường trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua. Các nhà thầu đã tổ chức 50 mũi thi công (20 mũi thi công cầu, 28 mũi thi công tuyến chính, 2 mũi thi công tuyến nối) cùng với 900 nhân sự thi công dỡ tải, đắp lề, lu lèn cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa.

Với Dự án cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau (chiều dài tuyến chính là 73,2 km và 16,6 km tuyến nối), theo ông Thi, hiện sản lượng thi công đạt 76%. Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, công trường vẫn thi công liên tục với 89 mũi thi công (10 mũi thi công cầu, 77 mũi thi công tuyến chính, 2 mũi thi công tuyến nối) và 1.549 nhân sự. Các hạng mục triển khai thi công chủ yếu là dỡ tải, đắp lề, lu lèn cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa; thi công hệ thống an toàn giao thông.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỷ đồng, hoàn thành vào ngày 19/12/2025. Ảnh: THI VĂN

Đặc biệt, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, tư vấn giám sát bố trí đầy đủ nhân sự để kiểm tra, giám sát các nhà thầu, đảm bảo nhà thầu duy trì nhân sự, máy móc thi công liên tục, kịp thời giải quyết vướng mắc, phát sinh.

Với các nhà thầu thi công, chủ đầu tư yêu cầu phải duy trì đầy đủ nhân sự, máy móc, thi công không nghỉ dịp nghỉ lễ 2/9 như những ngày bình thường để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, các nhà thầu phải đảm bảo chế độ cho kỹ sư, công nhân thi công những ngày nghỉ lễ đúng các quy định của pháp luật lao động, để người lao động yên tâm làm việc, duy trì tiến độ công trình, tranh thủ thi công lúc thời tiết thuận lợi.

Ông Trần Văn Thi nhấn mạnh, dù áp lực tiến độ rất lớn để kịp hoàn thành đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau vào tháng 12/2025, góp phần đạt mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025, nhưng công tác về chất lượng, an toàn lao động phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối, không vì tiến độ ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan.

Thi công “3 ca, 4 kíp” vì mục tiêu thông tuyến cuối năm

Cùng với đó, tại khu vực miền Trung, Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cũng sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2025. Vì vậy, nhà thầu huy động máy móc, nhân công thi công “3 ca, 4 kíp”, không nghỉ dịp 2/9 để sớm về đích.

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng bảo đảm mục tiêu thông tuyến Ở phía Bắc, Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đang có 2.700 nhân lực cùng hơn 1.200 thiết bị được huy động triển khai đồng loạt tại 141 mũi thi công, đảm bảo 100% quân số làm không nghỉ dịp 2/9 với nhịp độ khẩn trương, bảo đảm mục tiêu thông tuyến trong năm 2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, sản lượng thi công dự án đạt hơn 2.361 tỷ đồng, tương đương hơn 34% giá trị hợp đồng. Tại dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Tập đoàn Đèo Cả cũng huy động hơn 3.300 lao động cùng gần 1.500 máy móc làm việc tại 287 mũi thi công được duy trì thi công liên tục trong dịp lễ 2/9/2025 nhằm đặt mục tiêu thông tuyến cuối năm 2025.

Theo báo cáo của Ban quản lý điều hành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, sản lượng thi công dự án đã đạt hơn 10.400 tỷ đồng, tương đương 78% giá trị hợp đồng.

Cụ thể, hạng mục bê tông nhựa thi công thảm được hơn 70 km, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2025. Toàn bộ 77 cây cầu trên tuyến đã hoàn thành kết cấu phần dưới và đang thi công bản mặt cầu. Hầm số 1 và số 2 đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng cả hai ống hầm và lắp đặt thiết bị cơ điện, hệ thống giao thông thông minh cho ống hầm phải.

Riêng hầm số 3, dài 3.200 m đã đào thông 2 ống hầm, sớm hơn nhiều tháng so với kế hoạch. Nhà thầu đang tiếp tục thi công bê tông vỏ hầm, bê tông mặt đường… Theo kế hoạch, công đoạn bê tông 2 ống hầm sẽ hoàn thành trong tháng 10/2025, lắp đặt thiết bị và hoàn thành hầm số 3 vào cuối tháng 12/2025. Ông Ngọ Trường Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả - nhà thầu thi công tại dự án cho biết, đơn vị vẫn duy trì các mũi thi công cùng hàng nghìn công nhân trải dài trên các gói thầu của dự án dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua vì thời gian hoàn thành dự án không còn nhiều.

Tập đoàn Đèo Cả liên tục duy trì nhịp thi công khẩn trương để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, đồng thời cũng có các chế độ đãi ngộ cho cán bộ, người lao động được đảm bảo theo quy định của nhà nước và chính sách phúc lợi của doanh nghiệp. Nhờ đó, toàn bộ kỹ sư, công nhân đều yên tâm, phấn khởi nêu cao tinh thần trách nhiệm tất cả vì mục tiêu cuối năm 2025 sẽ hoàn thành dự án.