(TBTCO) - Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là "đòn bẩy" cho doanh nghiệp phát triển trên nền tảng, môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng. Sau 6 tháng thực hiện, Nghị quyết đã từng bước đi vào cuộc sống và tạo ra những bước chuyển tích cực...

Tạo niềm tin cho doanh nghiệp

Theo các chuyên gia kinh tế, tính từ thời điểm Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân được ban hành (ngày 4/5/2025), môi trường kinh doanh đã có những thay đổi tích cực với nhiều con số rất khả quan.

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, trong 9 tháng năm 2025, có hơn 231.300 doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, tốc độ tăng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường 9 tháng năm 2025 là 6,8%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm 2022 - 2024. Các doanh nghiệp hoạt động ổn định đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP của đất nước. Cụ thể, tăng trưởng GDP quý III/2025 đạt 8,23% và tính chung 9 tháng năm 2025 đạt 7,85%, với sự phục hồi của các động lực cả phía cung và cầu.

Doanh nghiệp may hàng xuất khẩu châu Âu. Ảnh: Đức Thanh

Những kết quả trên đã khẳng định nỗ lực và quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và các quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước về đột phá thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) nhấn mạnh, năm 2025, hoạt động của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, cả khách quan lẫn chủ quan, như chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, hay quy định về điều kiện nhập khẩu mà nhiều thị trường lớn đặt ra… Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành đã tạo luồng sinh khí mới, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp tự tin, dám nghĩ, dám làm. Đặc biệt, chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự” cũng tạo niềm tin rất lớn cho các nhà đầu tư.

“Trong hoạt động kinh doanh, đôi khi có thể xảy ra sai sót, nhưng nếu được xử lý theo hướng hỗ trợ, không hình sự hóa, thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ yên tâm hơn để đầu tư phát triển…” - ông Hiệp nhấn mạnh.

Chia sẻ góc nhìn của doanh nghiệp, ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cho hay, có thể cảm nhận rõ hiệu ứng tích cực lan tỏa từ các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là khi có một nghị quyết riêng về phát triển kinh tế tư nhân.

Đổi mới tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm Nhằm tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu cắt giảm thủ tục, đổi mới tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đồng thời, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình. Mọi quy định gây cản trở quá mức cho doanh nghiệp cần được sửa đổi hoặc loại bỏ theo tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Cũng giống như rất nhiều đại diện doanh nghiệp khác, ông Phạm Đình Đoàn quan tâm tới mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết số 68-NQ/TW là giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ và loại bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn các doanh nghiệp.

Tuy vậy, cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn. Đặc biệt, thời gian từ nay đến cuối năm được xem là giai đoạn “chạy nước rút”, các doanh nghiệp đều phải nỗ lực tối đa để hoàn thành mục tiêu.

Bước sang năm 2026, cơ hội và thách thức vẫn đan xen, mục tiêu phát triển kinh tế được đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Để đạt được mục tiêu này, động lực chính phải đến từ khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là những doanh nghiệp “đầu tàu”. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn quá trình hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành được triển khai thực hiện hiệu quả...

Cụ thể, để nâng cao hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW, theo ông Phạm Đình Đoàn, trong thời gian tới, công tác cải cách thủ tục hành chính cần có các chỉ số đo lường rõ ràng, có thể theo quý, 6 tháng hoặc hàng năm đối với từng đơn vị hành chính. Những "thước đo" này sẽ phản ánh chính xác hơn hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo căn cứ để tiếp tục cải thiện.

Gỡ vướng thủ tục, thúc đẩy đầu tư

Ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đánh giá, Nghị quyết số 68-NQ/TW được triển khai rất quyết liệt từ trung ương đến địa phương, tuy nhiên, quá trình thực hiện trên thực tế cũng có vướng mắc. Sau 4 tháng triển khai thực hiện hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn có những điều bất cập. Một số công việc trước đây ở cấp huyện nay giao cho cấp xã thực hiện vẫn còn lúng túng, có tình trạng giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp bị chậm hơn so với trước.

Cũng theo ông Thập, cộng đồng doanh nghiệp đang rất mong chờ các dự án luật quan trọng được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sẽ tháo gỡ được những điểm nghẽn để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống.

Cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết và những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhấn mạnh, cần cắt giảm triệt để các rào cản pháp lý một cách thực chất và đúng mức độ theo yêu cầu của Nghị quyết số 68-NQ/TW. Trong đó, điều quan trọng là cần làm rõ, thế nào là một quy định tốt hoặc quy định như thế nào thì được coi là rào cản pháp lý đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ thực tiễn trong nước và quốc tế, ông Hiếu chỉ ra, nếu chất lượng thể chế pháp luật không tốt, có nguy cơ tạo ra 5 tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm suy giảm sức cạnh tranh và sự năng động của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Đó là: chi phí tuân thủ pháp luật lớn; tạo rủi ro; hạn chế sáng tạo, năng động; hạn chế hoặc làm méo mó cạnh tranh; tác động bất lợi đến doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khẳng định Nghị quyết số 68-NQ/TW đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho cả nhà nước và doanh nghiệp, ông Hiếu cho rằng, cách thực thi Nghị quyết cũng phải dựa trên tinh thần rất đổi mới, cả về tư duy và hành động. Khi chúng ta đang có tinh thần mạnh mẽ, khẩn trương, quyết liệt, thì phải tận dụng tinh thần này càng sớm càng tốt, phạm vi thể chế hóa càng rộng càng tốt. Nếu có quyết tâm, thì sẽ làm được, ông Hiếu nhấn mạnh.