Infographics: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,462 ▲1315K
|14,822 ▼80K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,462 ▲1315K
|14,823 ▼80K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,434 ▼5K
|1,459 ▼5K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,434 ▼5K
|146 ▼1319K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,419 ▼5K
|1,449 ▼5K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|138,965 ▲125019K
|143,465 ▲129069K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|101,336 ▼375K
|108,836 ▼375K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|91,192 ▼340K
|98,692 ▼340K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|81,048 ▼305K
|88,548 ▼305K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|77,135 ▼292K
|84,635 ▼292K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|53,079 ▼209K
|60,579 ▼209K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,462 ▲1315K
|1,482 ▲1333K