Giá vàng hôm nay (5/9): Vàng thế giới giảm mạnh, vàng miếng, vàng nhẫn vẫn tăng

Sau những phiên liên tục leo dốc, sáng nay, giá vàng thế giới giảm mạnh trước sự chốt lời của nhà đầu tư. Ngược lại, trong nước, tại thời điểm hiện tại, giá vàng miếng, vàng nhẫn vẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:41:31 sáng 05/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.541,63 USD/oune, giảm 30,25 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,85% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới đang có giá khoảng 111,830 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do (26.814 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 114,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Ngược chiều với đà giảm của giá vàng thế giới, tại thời đểm 05:30 sáng 5/9, giá vàng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng 4/9.

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở mức 131,5 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,25 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,2 - 128,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng Bảo Tín Minh Châu tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,1 - 129,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo

Giá vàng thế giới quay đầu giảm sau khi lập đỉnh liên tiếp trong đầu tháng 9. Sức "nóng" từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu và bất ổn chính trị... đẩy vàng trở thành tâm điểm thị trường. Các chuyên gia dự báo, giá vàng có thể sớm đạt các mục tiêu bất ngờ.

Goldman Sachs nhận định giá vàng có thể tăng mạnh vượt mức cơ sở 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026 nếu các nhà đầu tư tư nhân tăng cường đa dạng hóa vào kim loại quý này./.