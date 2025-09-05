Ngày 5/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt tăng

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay (5/9) ghi nhận xu hướng tăng. Miền Bắc tiếp tục đi lên tại nhiều địa phương, miền Trung đồng loạt tăng, miền Nam nhích nhẹ.

Giá heo hơi trên cả nước sáng nay ghi nhận xu hướng tăng. Ảnh: Ảnh: Du Y

Tại miền Bắc, giá heo hơi sáng nay tiếp tục ghi nhận đà tăng sau phiên trước. Hà Nội và Hải Phòng cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt 57.000 đồng/kg. Thái Nguyên cũng điều chỉnh lên 56.000 đồng/kg, trong khi Lào Cai và Quảng Ninh cùng nhích nhẹ lên mức 55.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại trong vùng giữ ổn định quanh 53.000 - 56.000 đồng/kg. Trung bình giá heo hơi toàn miền Bắc đạt khoảng 55.700 đồng/kg.

Tại miền Trung- Tây Nguyên, không khí giao dịch sôi động hơn khi nhiều địa phương đồng loạt tăng giá. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng cùng điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg. Nghệ An và Thanh Hóa cũng tăng nhẹ lên 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn giữ mức giá cao nhất khu vực, khoảng 56.000 đồng/kg.

Trung bình giá heo hơi toàn vùng đã tăng lên 53.900 đồng/kg, phản ánh xu hướng khởi sắc trở lại sau nhiều ngày đi ngang.

Khu vực miền Nam sáng nay cũng cho thấy tín hiệu tích cực, với một số địa phương ghi nhận mức giá cao hơn. Vĩnh Long tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên 57.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp tăng lên 58.000 đồng/kg.

Các tỉnh trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau vẫn giữ ổn định trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg. Trung bình giá thu mua heo hơi toàn miền Nam đạt 57.300 đồng/kg.

Như vậy, thị trường heo hơi ngày 5/9 ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt. Miền Bắc và miền Nam chỉ nhích nhẹ hoặc rải rác, trong khi miền Trung - Tây Nguyên nổi bật với đợt điều chỉnh đồng loạt, nhiều nơi tăng tới 2.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi trên cả ba miền dao động 52.000 - 58.000 đồng/kg./.