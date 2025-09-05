Ngày 5/9: Giá bạc vẫn neo ở ngưỡng cao

Sáng nay, giá bạc thế giới dừng đà tăng quay đầu giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn neo ở mốc giá cao. Cùng xu hướng với giá bạc thế giới, các thương hiệu điều chỉnh giảm nhẹ.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 5/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.573.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.622.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 6.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 7.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 4/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.304.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.338.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 4/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.306.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.343.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 4/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 5/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.304.000 1.338.000 1.306.000 1.343.000 1 kg 34.776.000 35.674.000 34.828.000 35.825.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.312.000 1.346.000 1.313.000 1.351.000 1 kg 34.982.000 35.886.000 35.024.000 36.037.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 5/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.573.000 1.622.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 41.946.562 43.253.225

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:10:09 sáng 5/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,637 USD/oune, giảm 1 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 4/9.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.070.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.075.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 15.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 16.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch 4/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:10:09 sáng 5/9/2025

Giá bạc vẫn neo ở ngưỡng cao, hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn có lúc vượt mốc 5%.

Theo nhà phân tích James Hyerczyk, sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự 40,93 USD/ounce, bạc đang hướng đến mốc 44,22 USD/ounce, mức tăng quan trọng tiếp theo.

"Tuy vậy, thị trường cũng có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Giới giao dịch được khuyến nghị thận trọng trước các biến động bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro chính trị gia tăng", vị chuyên gia nói.

Theo CME FedWatch, khả năng FED hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 17/9 tới đây lên tới 92%. Kỳ vọng này càng thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng và bạc, những tài sản an toàn trong môi trường lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, James Hyerczyk cho rằng, đồng USD đã giảm hơn 9% từ đầu năm đến nay, yếu tố này giúp bạc thêm sức hút với nhà đầu tư quốc tế./.