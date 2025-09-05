(TBTCO) - Theo báo cáo kinh doanh tháng 7/2025, WinCommerce (WCM - công ty thành viên của Masan, vận hành chuỗi WinMart/WinMart+/WiN) ghi nhận doanh thu 3.486 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng hai chữ số, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong hệ thống chuỗi bán lẻ này tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.