(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/8/2025, tổng vốn đầu tư công giải ngân cho các Chương trình mục tiêu quốc gia ước đạt khoảng 26.426,81 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch đề ra. Trong đó, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt khoảng 9.125,75 tỷ đồng; Chương trình giảm nghèo bền vững đạt 2.269,87 tỷ đồng; Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt khoảng 15.031,2 tỷ đồng.
(TBTCO) - Ngày 4/9/2025, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã tiếp bà Kanni Wignaraja - Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp quốc kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP), kiêm Giám đốc Văn phòng UNDP khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam.
(TBTCO) - Sáng 5/9, Học viện Tài chính tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 và ký giao ước thi đua, đồng thời tham dự trực tuyến cầu truyền hình Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Văn Hiến cho rằng, để kinh tế tăng trưởng trên 10% từ năm 2026, cần “bùng nổ” đầu tư công nghệ - hạ tầng, trung tâm tài chính quốc tế, nâng cao năng suất lao động…
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý và điều hành giá hiệu quả để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
(TBTCO) - Từ nay đến hết tháng 10/2025, các bộ, ngành xây dựng phương án điều hành giá năm 2026 đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá để chủ động trong công tác điều hành cho năm sau.
(TBTCO) - Vietjet vừa được AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không quốc tế, vinh danh với giải thưởng bền vững (Sustainability Awards) dành cho các hãng hàng không toàn cầu năm 2025.
(TBTCO) - Ngày 4/9/2025, VinFast chính thức công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý II/2025. Trong quý, VinFast đạt tổng doanh thu 16.609,3 tỷ đồng, tăng 1,9% so với mức của quý I/2025 và tăng 91,6% so với quý II/2024.
(TBTCO) - Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang ASEAN, vốn luôn đứng thứ 3 sau kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ, đã vượt qua xuất khẩu sang Mỹ trong hai tháng liên tiếp vào tháng 7 và tháng 8 năm 2025.
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu 2025, Công ty CP Dịch vụ cáp treo Bà Nà ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 846 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính then chốt đều tăng trưởng, cho thấy doanh nghiệp đang củng cố vững chắc tiềm lực để tiếp tục mở rộng hoạt động.
Sáng sớm ngày 4/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.246 VND/USD, tăng 6 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,26%, hiện ở mức 98,14.
Sáng sớm ngày 3/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.240 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,56%, hiện ở mức 98,32.
Sáng sớm ngày 5/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.248 VND/USD, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,15%, hiện ở mức 98,29.
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng tới 1,58% - chạm mức cao nhất mọi thời đại. Trong nước, vàng miếng SJC tại thời điểm hiện tại vẫn giữ nguyên mốc giá của phiên trước, riêng vàng nhẫn biến động mạnh. Đặc biệt, vàng nhẫn thương hiệu PNJ tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua ở chiều bán ra và đà tăng vẫn chưa có tín hiệu dừng.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước tiếp tục leo thang, chiều bán ra áp sát 134 triệu đồng/lượng, tăng 59% từ đầu năm và vượt xa mức tăng thế giới, đẩy chênh lệch giá nội - ngoại nới rộng. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và tâm lý tích trữ mạnh, Nghị định 232/2025/NĐ-CP sắp có hiệu lực được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung, góp phần ổn định thị trường.
Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng, lập kỷ lục mới tại thời điểm sáng nay. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Dự báo, đà tăng sẽ tiếp diễn trong phiên giao dịch hôm nay.
Giá xăng dầu bán lẻ trong nước hôm nay (28/8) được dự báo có thể tiếp tục tăng 0,1 - 1%. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 101 đồng lên mức 19.871 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể tăng 31 đồng lên mức 20.391 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut có thể tăng 1% lên mức 15.414 đồng/kg, dầu diesel tăng nhẹ lên mức 18.363 đồng/lít, dầu hỏa duy trì ở mức 18.224 đồng/lít.
Giá cà phê trong nước hôm nay (4/9) giảm mạnh so với hôm qua. Hiện giá ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức ở mức 114.300 - 115.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao vào cuối năm.
(TBTCO) - Luật Thống kê sẽ được sửa đổi nhằm hiện đại hóa hoạt động thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung; phù hợp với mô hình chính quyền mới. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng, bảo đảm hệ thống thống kê phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Trong 8 tháng đầu năm 2025, việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang gặp nhiều khó khăn do tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên chậm. Nhiều chỉ tiêu quan trọng có nguy cơ không hoàn thành nếu không có giải pháp kịp thời và quyết liệt trong các tháng cuối năm.
(TBTCO) - Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng đang dần chạm trần tăng trưởng tín dụng, khai mở thị trường vốn đang trở thành bước đi chiến lược để giải bài toán vốn trung và dài hạn cho khu vực tư nhân – lực lượng nắm giữ vai trò trung tâm trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 4/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức vốn điều lệ Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến hết năm 2024.
(TBTCO) - Ngày 4/9/2025, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương có cuộc tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Đầu tư Ả Rập Xê Út do Thứ trưởng Abdullah Al-Dubaikhi làm trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp có Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam Mohamed Ismaeil A. Dahlwy.
(TBTCO) - Ngày 3/9/2025, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo áp dụng đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.
(TBTCO) - Theo báo cáo kinh doanh tháng 7/2025, WinCommerce (WCM - công ty thành viên của Masan, vận hành chuỗi WinMart/WinMart+/WiN) ghi nhận doanh thu 3.486 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng hai chữ số, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong hệ thống chuỗi bán lẻ này tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.