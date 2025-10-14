Bộ Tài chính thúc các bộ, ngành, địa phương chi trả chế độ theo Nghị định 178 và 67 đúng tiến độ

(TBTCO) - Trước yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 15/10/2025, Bộ Tài chính vừa có Công văn số 15917/BTC-KTN đốc thúc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện theo đúng mốc thời gian này.

Bộ Tài chính cho biết, tại Công văn số 9801/VPCP-TCCV ngày 10/10/2025 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện chi trả chế độ, chính sách đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8/2025 chưa được thanh toán, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/10/2025 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư tại Kết luận số 195-KL/TW.

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo này, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, đảm bảo thời gian theo Kết luận số 195-KL/TW.

Công chức Kho bạc Nhà nước làm việc xuyên các ngày nghỉ, lễ để đảm bảo việc chi trả chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP hoàn thành chậm nhất vào ngày mai (15/10/2025). Ảnh: H.T

Cũng liên quan đến việc chi trả này, trước đó, vào ngày 3/10/2025, Bộ Tài chính cũng có Công văn số 15762/BTC-KTN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách này.

Lý giải cho việc đưa ra kiến nghị này, Bộ Tài chính cho biết, theo Kết luận số 195-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thời hạn hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP là trước ngày 15/10/2025. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chi trả, thậm chí rút ngắn thời hạn này xuống trước ngày 10/10/2025 để đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến 12h00 ngày 9/10/2025, vẫn còn 14.496 người đủ điều kiện chi trả chế độ nhưng chưa nhận được kinh phí. Một số bộ, ngành, địa phương mới chỉ được bổ sung dự toán ngân sách trong các ngày từ 8 - 9/10/2025 nên chưa thể hoàn tất quy trình phân bổ, nhập dự toán vào Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và giải ngân qua Kho bạc Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang trình Chính phủ bổ sung ngân sách cho một số đơn vị như Đài Tiếng nói Việt Nam để thực hiện chi trả chế độ cho người lao động tại các đơn vị chấm dứt hoạt động như Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Với những vướng mắc khách quan về thời gian và thủ tục ngân sách, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện chi trả chậm nhất đến ngày 15/10/2025, đối với các đối tượng đã có quyết định nghỉ hưu trước ngày 31/8/2025 nhưng đến nay chưa được thanh toán.

Về việc chi trả, Kho bạc Nhà nước là đơn vị thực hiện thủ tục cuối cùng của quy trình thanh toán và các nghiệp vụ thanh toán, chi trả. Vì thế, đơn vị chỉ thực hiện thanh toán khi đã có đầy đủ danh sách đối tượng hưởng chế độ và dự toán ngân sách đã được nhập trên hệ thống Tabmis.

Thời gian vừa qua, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã trực làm việc xuyên các ngày nghỉ, lễ, sẵn sàng hỗ trợ ngay các đơn vị sử dụng ngân sách, từ khâu nhập, phân bổ dự toán trên hệ thống Tabmis, cũng như kiểm tra hồ sơ và thực hiện thanh toán, chi trả đến các đối tượng ngay khi các đơn vị chuyển hồ sơ đến.

Kho bạc Nhà nước khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách để hoàn thành 100% chi trả chế độ theo đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy định, qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.