Bổ sung nhiều nhóm thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Chính phủ đề xuất mở rộng phạm vi thu nhập chịu thuế để bao quát các loại hình thu nhập mới phát sinh từ kinh doanh, đặc biệt là hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các hình thức hợp tác chia sẻ doanh thu. Việc sửa đổi này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tiếp tục phiên họp 50, chiều 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Dự án Luật được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về cải cách hệ thống chính sách thuế, phù hợp với Chiến lược cải cách thuế đến năm 2030 và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Bổ sung các khoản thu nhập được miễn thuế

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được xây dựng nhằm thực hiện mở rộng cơ sở thuế; rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế; nghiên cứu điều chỉnh ngưỡng cũng như mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với một số loại thu nhập để đảm bảo phù hợp với bản chất của từng loại thu nhập và mục tiêu điều tiết của thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trình bày tờ trình của Chính phủ.

Cụ thể, dự thảo bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân như: thu nhập từ chuyến nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam '.vn'; thu nhập từ chuyến nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các - bon; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyến nhượng tài sản số, chuyển nhượng vàng miếng; thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu, chuyển nhượng tài sản khác do Chính phủ quy định. Đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về các khoản thu nhập khác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát sinh.

Cùng với đó, bổ sung các khoản thu nhập được miễn thuế từ: chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính của cá nhân được công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các - bon của cá nhân được cấp tín chỉ các - bon; chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu; thu nhập của cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cá nhân hoạt động khởi nghiệp sáng tạo... để đồng bộ, thống nhất với các Luật vừa được Quốc hội thông qua.

Đáng chú ý, dự thảo điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hướng giảm so bậc thuế và nói rộng khoảng cách giữa các bậc: từ 7 bậc thuế hiện hành (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%) giảm xuống 5 bậc thuế (5%, 15%, 25%, 30%, 35%), nới rộng khoảng cách giữa các bậc, bậc 1 (thuế suất 5%) nâng từ 5 triệu đồng/tháng lên 10 triệu đồng/tháng, bậc 2 (thuế suất 15%) nâng từ 15 triệu đồng/tháng lên 30 triệu đồng/tháng... bậc 5 (thuế suất 35% - thuế suất cao nhất) nâng từ 80 triệu đồng/tháng lên 100 triệu đồng/tháng (tăng 25%).

Ngoài ra, ngưỡng thu nhập để xác định thu nhập tính thuế đối với một sổ khoản thu nhập như thu nhập từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ nhận thừa kế, quà tặng được điều chỉnh từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng mới phải tính thuế 10%.

Về mức giảm trừ gia cảnh, dự thảo đề xuất giao Chính phủ chủ động điều chỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn, giá cả, chi phí sinh hoạt, thay vì phụ thuộc chỉ số CPI tăng trên 20% như hiện hành, nhằm phản ứng linh hoạt hơn với biến động kinh tế.

Điều chỉnh mức giảm trừ: “Chính phủ rất sốt ruột”

Hiện tại, theo tờ trình, Chính phủ đã soạn thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào kỳ họp tháng 10/2025 theo hướng tăng cao hơn so với mức hiện hành là tăng thêm trên 40% (tương ứng là 15,5 triệu đồng và 6,2 triệu đồng - theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người).

Giải trình thêm tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được ban hành năm 2009 và sửa đổi vào các năm 2012, 2020. “Nếu điều chỉnh lần này, đây sẽ là lần thứ ba sửa đổi mức giảm trừ gia cảnh”, ông nói.

Về đề nghị giao Chính phủ chủ động điều chỉnh mức giảm trừ, Thứ trưởng cho hay, “Chính phủ rất sốt ruột”, bởi trong nhiều trường hợp biến động giá cả và sinh hoạt phí không được phản ánh đầy đủ trong CPI, thì việc chủ động điều chỉnh sẽ kịp thời hơn, thể hiện chính sách hỗ trợ người dân, chứ không phải siết nghĩa vụ nộp thuế.

Đối với chính sách ưu đãi thuế cho nhân lực công nghệ cao, Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình sửa đổi Luật Công nghệ cao để đảm bảo thống nhất, tránh chồng chéo chính sách giữa các luật.

Liên quan đến biểu thuế lũy tiến từng phần, Thứ trưởng cho biết, với các bậc thu nhập đến 50 triệu đồng/tháng, phương án 1 có lợi hơn. Tuy nhiên, nếu bỏ mức cao nhất 35% xuống 30% thì sẽ ưu tiên cho người có thu nhập cao. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục rà soát để chọn phương án bảo đảm công bằng, tập trung vào việc nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận nỗ lực chuẩn bị hồ sơ của các cơ quan, đồng thời đề nghị tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự án luật trước khi trình Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát toàn diện phạm vi thu nhập chịu thuế, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, nhất quán với Hiến pháp và các luật khác; đánh giá thêm về áp thuế đối với chuyển nhượng vàng đối với người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh; rà soát biểu thuế lũy tiến để bảo đảm hợp lý công bằng, giữa các nhóm thu nhập.

Về mức giảm trừ gia cảnh, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định cụ thể trong luật và giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng biến động đáng kể.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ được Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10 tới./.