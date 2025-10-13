(TBTCO) - Thực hiện Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị về việc hoàn thành chi trả chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 trước ngày 15/10/2025, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách, đồng bộ nhằm bảo đảm việc chi trả diễn ra nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

100% đơn vị cấp xã đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Với vai trò là kế toán của ngân sách nhà nước, KBNN là khâu cuối trong quy trình thanh toán, chi trả. Theo đó, KBNN chỉ thực hiện chi trả khi các đối tượng thụ hưởng đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện theo luật định: có dự toán được cấp thẩm quyền giao; hồ sơ chứng từ hợp lệ, hợp pháp; và đơn vị sử dụng ngân sách đã mở tài khoản tại KBNN để hạch toán, thanh toán. Khi các điều kiện trên được đáp ứng, hệ thống KBNN kiểm tra và xử lý chứng từ theo đúng quy định.



Kho bạc Nhà nước quyết liệt đẩy nhanh chi trả chế độ theo Nghị định 178. Ảnh: H.T

Tính đến ngày 7/10/2025, 100% đơn vị sử dụng ngân sách cấp xã trên toàn quốc đã hoàn tất việc mở tài khoản tại KBNN. Nhờ vậy, hệ thống đã sẵn sàng phục vụ thanh toán các khoản chế độ theo Nghị định 178, trong đó có tiền lương và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động nghỉ hưu trước tuổi.

KBNN khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách để hoàn thành 100% chi trả chế độ theo Nghị định 178 đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy định, qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, KBNN cũng cho biết, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính. Đáng chú ý, 99,5% hồ sơ thanh toán được xử lý qua Dịch vụ công trực tuyến, giúp rút ngắn thời gian xử lý xuống còn trong ngày làm việc, đồng thời bảo đảm an toàn, minh bạch trong quản lý ngân quỹ.

Các đơn vị giao dịch trên toàn quốc đánh giá cao chất lượng dịch vụ và tinh thần trách nhiệm của hệ thống KBNN trong quá trình triển khai Nghị định 178.

Làm việc xuyên lễ, cuối tuần để bảo đảm tiến độ

Trước yêu cầu tiến độ cấp bách, KBNN đã ban hành các công điện yêu cầu toàn hệ thống bố trí cán bộ trực xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và các ngày cuối tuần (11-12/10/2025) để tiếp nhận, xử lý hồ sơ thanh toán chế độ 178.

Bên cạnh đó, KBNN cũng chủ động tham mưu Bộ Tài chính ban hành Công văn 15041/BTC-KTN hướng dẫn triển khai Nghị định 178, đồng thời đề nghị Bộ Nội hướng dẫn cụ thể một số nội dung còn vướng mắc để đảm bảo chi trả thống nhất, đúng quy định pháp luật.

KBNN đang kiến nghị sửa đổi, thay thế Nghị định 11/2020/NĐ-CP theo hướng tinh gọn thủ tục, nâng cao hiệu quả thanh toán. Đối với chi thường xuyên, mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý xuống tối đa 1 ngày làm việc và cắt giảm 84% thành phần hồ sơ. Đối với chi đầu tư, thực hiện theo Nghị định 254/2025/NĐ-CP, các thủ tục cũng đã được đơn giản hóa, giảm 70% giấy tờ, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn ngân sách.

Hơn 14.000 người chờ chi trả, hệ thống Kho bạc tiếp tục trực 24/7

Tính đến 12h ngày 9/10/2025, vẫn còn 14.496 người thuộc diện được hưởng chế độ nghỉ hưu theo Nghị định 178 chưa được chi trả do chưa hoàn tất hồ sơ hoặc chưa được giao bổ sung dự toán. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện để chuyển sang Kho bạc xử lý trong thời gian sớm nhất.

KBNN cho biết, ngay khi nhận được hồ sơ đầy đủ và dự toán được cập nhật lên TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc), các đơn vị KBNN sẽ lập tức thực hiện thanh toán. Hệ thống KBNN cam kết tiếp tục trực làm việc cả trong ngày nghỉ, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn tất nhanh các thủ tục cần thiết.

KBNN khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách để hoàn thành 100% chi trả chế độ theo Nghị định 178 đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy định, qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi của người lao động, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.