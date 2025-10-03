Kho bạc Nhà nước đảm bảo công tác chi trả, thanh toán chế độ theo Nghị định 178 trước ngày 15/10

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Công điện số 17/CĐ-KBNN về việc quán triệt, chỉ đạo thực hiện chi trả chính sách, chế độ đối với người nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian vừa qua, đơn vị đã phối hợp với Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành cung cấp số liệu về chi chế độ nghỉ hưu theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Công chức Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật để đảm bảo công tác chi trả, thanh toán chế độ theo Nghị định 178 trước ngày 15/10. Ảnh: H.T

Theo đó, kinh phí đã chi trả đến hết ngày 25/9/2025 gần 110.509,7 tỷ đồng cho 80.459 đối tượng (không bao gồm các đối tượng thuộc khối an ninh, quốc phòng). Trong đó, khối các cơ quan trung ương là gần 42.734 tỷ đồng cho 13.660 đối tượng; các địa phương là trên 67.775 tỷ đồng cho 66.799 đối tượng.

Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước khu vực tuyệt đối không được để hồ sơ tồn đọng quá thời hạn quy định; bố trí công chức (bao gồm cả lãnh đạo và chuyên viên) trực làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật (ngày 11,12/10/2025), đảm bảo công tác chi trả, thanh toán theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Thực hiện Kết luận số 195-KL/TW của ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Công văn số 1237/TTg-TCCP ngày 1/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ đối với người nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP…, Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Công điện số 17/CĐ-KBNN đề nghị Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực chỉ đạo công chức thuộc Phòng nghiệp vụ, Phòng giao dịch, Ban Giao dịch nhận thức công tác thanh toán, chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước yêu cầu lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các khu vực chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc: đôn đốc đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước; ưu tiên xử lý các hồ sơ chi trả, thanh toán cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, tuyệt đối không được để hồ sơ tồn đọng quá thời hạn quy định; bố trí công chức (bao gồm cả lãnh đạo và chuyên viên) trực làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật (ngày 11,12/10/2025), đảm bảo công tác chi trả, thanh toán theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15/10/2025 theo đúng Kết luận số 195-KL/TW, Công văn số 1237/TTg-TCCP, Công văn số 19/CV-BCĐ, Công văn số 15041/BTC-KTN.

Ngoài ra, các Kho bạc Nhà nước khu vực phối hợp với các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản đảm bảo công tác thanh toán, chi trả cho đối tượng thụ hưởng thông suốt, kịp thời.

Kho bạc Nhà nước lưu ý các thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm muộn, gây phiên hà cho đơn vị sử dụng ngân sách./.