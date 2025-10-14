Đưa Luật Chứng khoán sửa đổi vào cuộc sống: Tạo nền tảng phát triển bền vững

(TBTCO) - Sau khi được Quốc hội thông qua, Luật Chứng khoán (sửa đổi) cùng hệ thống nghị định và thông tư hướng dẫn đang được triển khai đồng bộ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Những thay đổi này không chỉ hướng tới nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành của thị trường, mà còn tạo nền tảng vững chắc để thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Hoàn thiện hành lang pháp lý

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị "Phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành" tại khu vực miền Bắc. Sự kiện nằm trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 của UBCKNN, nhằm cập nhật, tuyên truyền, hướng dẫn thực thi các quy định mới về chứng khoán và thị trường chứng khoán tới cộng đồng doanh nghiệp, góp phần bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch và bền vững.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 56/2024/QH15, sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, trong đó có Luật Chứng khoán. Để bảo đảm các quy định sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các nghị định và thông tư hướng dẫn chi tiết, tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh cho việc triển khai luật trong thực tiễn.

Hội nghị thu hút đông đảo doanh nghiệp tham dự. Ảnh: Hồng Quyên

Theo ông Hoàng Văn Thu, Luật số 56/2024/QH15 được xây dựng với 3 nhóm chính sách trọng tâm, hướng tới mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ nhất, tập trung vào việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động chào bán chứng khoán, qua đó nâng cao chất lượng của các công ty đại chúng tham gia thị trường và tạo lập môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả hơn.

Thứ hai, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, phòng ngừa các hành vi gian lận, thao túng, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và củng cố niềm tin vào thị trường.

Giải đáp vướng mắc, nâng cao hiệu lực thi hành Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu tham dự đặt nhiều câu hỏi, nêu ra những vướng mắc liên quan đến các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Đại diện UBCKNN đã giải đáp, thuyết minh rõ hơn về nội dung quy định, lý do, sự cần thiết và mục đích ban hành giúp nâng cao hiệu lực thi hành của văn bản pháp lý, đồng thời ghi nhận đóng góp, đề xuất có giá trị, bổ sung các luận cứ thực tiễn giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát, góp phần đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch an toàn và phát triển bền vững.

Thứ ba, hướng tới tháo gỡ vướng mắc trong thực thi pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính hướng tới nâng hạng và giữ thứ hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đại diện UBCKNN, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BTC quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Văn bản này phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

"Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Nghị định này cũng là điểm đột phá trong nhóm chính sách nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong các hoạt động chào bán, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường. Nghị định cũng thể hiện được tinh thần cải cách thủ tục hành chính hướng tới đưa nghiệp vụ này vào dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các thành viên khi tham gia thị trường" - Phó Chủ tịch UBCKNN cho hay.

Nâng cao chất lượng hàng hóa

Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết thêm, mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến được đưa vào vận hành từ đầu năm 2027. Việc triển khai mô hình CCP thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật, tăng tính an toàn, chuyên nghiệp và hội nhập của thị trường chứng khoán. Phó Chủ tịch Hoàng Văn Thu khẳng định, những cải cách lần này không chỉ rút ngắn quy trình hành chính, mà còn tăng cường trách nhiệm tự giám sát của doanh nghiệp và tổ chức tham gia thị trường.

"Bộ Tài chính và UBCKNN cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn được triển khai thống nhất, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới" - ông Hoàng Văn Thu nói.

Chia sẻ Chuyên đề tổng quan quy định sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, bà Hồ Thị Hằng - Phó Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại (UBCKNN) cho biết, Luật số 56/2024/QH15 bổ sung các quy định nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán, nâng cao chất lượng công ty đại chúng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán, như quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, về chào bán chứng khoán ra công chúng, về chào bán chứng khoán riêng lẻ.

Bên cạnh đó, bổ sung các quy định để tăng cường công tác giám sát và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm hiệu quả phòng ngừa, xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán; các quy định để tháo gỡ các vướng mắc trên thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán với mục tiêu nâng hạng...

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc UBCKNN đã trực tiếp phổ biến các nội dung chính của Luật, làm rõ mục tiêu, lý do và sự cần thiết của từng quy định, đồng thời ghi nhận ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và các thành viên thị trường.