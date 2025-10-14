Thuế tỉnh Nghệ An đối thoại với trên 100 doanh nghiệp, doanh nhân về pháp luật thuế

(TBTCO) - Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình phối hợp với Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn kết nối, trao đổi với trên 100 doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn về triển khai các quy định pháp luật về thuế.

Đại diện lãnh đạo VCCI - Chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình cho biết, diễn đàn là không gian để kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với cơ quan chức năng tỉnh nhằm gắn kết, đồng hành phát triển.

Ông Bùi Xuân Sinh - Giám đốc VCCI Chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình phát biểu khai mạc Diễn đàn kết nối đối thoại doanh nghiệp, doanh nhân và Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi đối thoại, đại diện Thuế tỉnh Nghệ An đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và thu ngân sách địa bàn 9 tháng đầu năm.

Theo đó, thu ngân sách tỉnh đạt trên 18 ngàn tỷ đồng, đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Đáng chú ý trong tổng số nguồn thu của ngân sách, có 75% đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đại diện Phòng Quản lý dữ liệu rủi ro, Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã giới thiệu các văn bản về thuế mới từ khi chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện.

Đại diện Phòng Quản lý dữ liệu rủi ro - Thuế tỉnh Nghệ An giới thiệu một số văn bản, chính sách thuế mới để các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, tiếp cận. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, từ 1/7 đến nay đã có 100 văn bản pháp luật mới liên quan đến chính sách thuế, trong đó nổi bật là phát hành hoá đơn điện tử, các chi phí đầu vào được khấu trừ thuế, thực hiện Đề án xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ tháng 1/2026.

Cán bộ ngành Thuế cũng thông tin, Chính phủ đã ban hành quy định về miễn, giảm thuế đối với hoạt động sản xuất xanh, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, xuất khẩu chứng chỉ các bon… Vì vậy, các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, tham khảo và vận dụng cho phù hợp.

Tại diễn đàn, đại diện một số doanh nghiệp và doanh nhân cũng trao đổi, kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; sớm sửa đổi Nghị định số 181/2025/NĐ-CP chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng để tháo gỡ vướng mắc liên quan khấu trừ các chi phí đầu vào đối với doanh nghiệp, nhà thầu thi công; chính sách hoàn, giảm thuế trong trường hợp doanh nghiệp được chính sách ưu đãi, hỗ trợ xuất khẩu hoặc đầu tư cho các hạng mục cộng đồng.

Ông Mai Đình Tú - Phó Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An trả lời các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng kiến nghị ngành Thuế xem xét giảm mức phạt đối với trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh kinh doanh vận tải, đấu thầu xây lắp hoặc xuất khẩu hàng hóa…, chậm phát hành hóa đơn.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, Phó Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Mai Đình Tú đã giải đáp các vấn đề cụ thể liên quan đến thẩm quyền xử lý của Thuế tỉnh Nghệ An.

“Một số vấn đề lớn liên quan đến quy định của Chính phủ và Quốc hội, Thuế tỉnh Nghệ An sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ” - ông Mai Đình Tú cho biết./.