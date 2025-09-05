(TBTCO) - Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang ASEAN, vốn luôn đứng thứ 3 sau kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ, đã vượt qua xuất khẩu sang Mỹ trong hai tháng liên tiếp vào tháng 7 và tháng 8 năm 2025.

Hyundai Motor tiếp tục thúc đẩy sự hiện diện của Hàn Quốc này tại thị trường Đông Nam Á. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo số liệu từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), xuất khẩu của Hàn Quốc sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong tháng 8/2025 đạt mức cao kỷ lục 10,89 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục chuỗi tăng trưởng ba tháng liên tiếp.

Trong khi đó, do tác động toàn diện của thuế quan Mỹ, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ đã giảm mạnh 12% và xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 2,9% trong cùng kỳ, làm dấy lên lo ngại về sự sụt giảm xuất khẩu nói chung.

Tuy nhiên, sự gia tăng xuất khẩu sang ASEAN đã đưa xuất khẩu nói chung của Hàn Quốc lên mức dương.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang ASEAN, vốn luôn đứng thứ ba sau kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ, đã vượt qua xuất khẩu sang Mỹ trong hai tháng liên tiếp vào tháng 7 và tháng 8 năm 2025.

Chip bán dẫn đã thúc đẩy sự bùng nổ xuất khẩu của ASEAN, với doanh số bán chip tăng vọt 47% lên 2,7 tỷ USD và chiếm 25% tổng số lô hàng. Phân tích cho thấy đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu đã thúc đẩy sự gia tăng trên khắp các thị trường điện tử của khu vực ASEAN.

Lĩnh vực đóng tàu và các sản phẩm dầu mỏ cũng thúc đẩy tăng trưởng, với kim ngạch xuất khẩu tàu thuyền tăng vọt 359,9% và khối lượng xăng dầu xuất khẩu tăng 16,3%.

Kim ngạch xuất khẩu hóa dầu tăng 13,4%, mặc dù mức tăng không đạt kỳ vọng do các đối thủ đến từ Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt về giá.

Các nhà sản xuất Hàn Quốc, bao gồm Hyundai Motor và POSCO, đang xây dựng nhà máy và trung tâm xuất khẩu tại Malaysia, Indonesia và Việt Nam, qua đó tiếp tục thúc đẩy sự hiện diện của Hàn Quốc này tại thị trường Đông Nam Á.

Các chuyên gia dự đoán ASEAN sẽ vượt qua cả Mỹ và Trung Quốc để trở thành thị trường lớn tiếp theo của Hàn Quốc. Cơ cấu dân số trẻ, tầng lớp trung lưu đang mở rộng và tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng khiến khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn cho hàng hóa Hàn Quốc./.