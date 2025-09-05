Tổ chức khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp theo kết quả tích cực của Lễ khánh thành, khởi công các dự án kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1945 - 30/4/2025), ngày 19/8/2025, Chính phủ đã tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).



Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành, ngày 19/8/2025. Ảnh tư liệu

Các hoạt động khánh thành, khởi công được các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, bài bản, ý nghĩa thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Đây là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Để tổng kết chặng đường 5 năm (2021 - 2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chính phủ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án trên tất cả các địa phương).

Sự kiện sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 19/12/2025 nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, thành công cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu... tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá hơn nữa đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình của ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và của địa phương phụ trách.

Đặc biệt, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết"… để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm chất lượng. Đối với các công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công cần được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, mỗi bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.