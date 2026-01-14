(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành Quyết định 830/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai Đợt thi đua Lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hưởng ứng đợt thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính phát động, công chức, viên chức và người lao động ngành Dự trữ Nhà nước quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, thi đua phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cục Dự trữ Nhà nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Đức Minh

Đợt thi đua triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt trong toàn ngành Dự trữ Nhà nước gắn với các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; với nội dung, hình thức phong phú gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về cải cách hành chính và các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước, chú trọng phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực Dự trữ Nhà nước.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ tháng 12/2025 đến khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công tác tổng kết Đợt thi đua thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Các đơn vị trong toàn ngành Dự trữ Nhà nước phải cam kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Thông qua Đợt thi đua kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Đợt thi đua.

Thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị

Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thi đua phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thi đua phấn đấu hoàn thành các đề án, chương trình được Bộ Tài chính giao. Tập trung rà soát, hoàn thiện, đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống thể chế chính sách về Dự trữ Nhà nước gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp. Kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thể chế; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, phát huy mọi động lực, đột phá mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy nền tài chính quốc gia phát triển vững mạnh.

Thi đua xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công.

Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Tiêu chí thi đua rõ ràng

Kế hoạch nêu rõ, đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước, tiêu chí thi đua bao gồm:

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời, có chất lượng và đảm bảo tiến độ theo quy định các cơ chế, chính sách, pháp luật về Dự trữ Nhà nước; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tham mưu thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Cục Dự trữ Nhà nước và của đơn vị; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả Đợt thi đua. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I , nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đối với công chức và người lao động tại các đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước, tiêu chí thi đua bao gồm: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

Hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; có sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong việc tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, quy định nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của Cục Dự trữ Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 2025, giai đoạn 2021 -2025 của ngành Dự trữ Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIV của Đảng;