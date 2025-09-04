(TBTCO) - Từ 15h00 chiều ngày 4/9, giá các loại xăng, dầu đồng loạt tăng theo quyết định điều chỉnh của Liên Bộ Công thương - Tài chính.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.851 đồng/lít, tăng 80 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 588 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 20.439 đồng/lít, tăng 76 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.473 đồng/lít, tăng 116 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 18.314 đồng/lít, tăng 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.376 đồng/kg, tăng 116 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15h ngày 4/9, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/8/2025 - 3/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 7/9/2025; đồng Đôla Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 28/8/2025 và kỳ điều hành ngày 4/9/2025 là: 79,710 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,87%); 81,706 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,412 USD/thùng, tương đương tăng 0,51%); 85,294 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,534 USD/thùng, tương đương tăng 0,63%); 86,654 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,686 USD/thùng, tương đương tăng 0,80%); 409,584 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,222 USD/tấn, tương đương tăng 1,04%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).