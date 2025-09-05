Cáp treo Bà Nà tăng tốc lợi nhuận

(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu 2025, Công ty CP Dịch vụ cáp treo Bà Nà ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 846 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính then chốt đều tăng trưởng, cho thấy doanh nghiệp đang củng cố vững chắc tiềm lực để tiếp tục mở rộng hoạt động.

Công ty CP Dịch vụ cáp treo Bà Nà vừa công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025. Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 846 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024. Nhờ đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 9,3%, cao hơn mức 5,6% của cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết, lợi nhuận tăng do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng ổn định. Tại ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của công ty tăng gần 26% so với cuối năm 2024.

Một chỉ số đáng chú ý khác là dư nợ trái phiếu giảm mạnh. Nhờ vậy, hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 0,32 lần. Công ty đảm bảo trả gốc lãi trái phiếu đúng hạn và lên kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn, thanh toán trước hạn một phần dư nợ trái phiếu.

Các chỉ số khả năng thanh toán của Cáp treo Bà Nà được cải thiện vượt bậc. Đặc biệt, hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 2,24 lần, tăng đáng kể so với mức 1,46 lần kỳ trước. Đây là một chỉ số tích cực về khả năng thanh toán và sức khỏe tài chính trong ngắn hạn. Chỉ số này phản ánh doanh nghiệp đạt hiệu quả trong quản lý vốn lưu động, đồng thời chủ động được nguồn lực để ứng phó với các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

Với kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2025, Cáp treo Bà Nà đang khẳng định vị thế là doanh nghiệp du lịch - dịch vụ hàng đầu, sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ và dư địa tăng trưởng rộng mở trong thời gian tới.

Cầu Vàng - biểu tượng du lịch trên đỉnh Ba Na Hills.

Ngày 27/8 vừa qua, tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Bà Nà với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 trị giá 52.000 tỷ đồng đã chính thức khởi công. Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ trải rộng trên địa bàn hai xã Bà Nà, xã Hòa Vang với quy mô 806 ha, bao gồm: Khu du lịch sinh thái và đô thị Suối Mơ ở chân núi Bà Nà và Khu du lịch sinh thái trên đỉnh núi Bà Nà.

Trong đó, Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ tại chân núi sẽ được kiến tạo với các phân khu đặc trưng gồm: Khu công viên giải trí; Khu công viên giải trí công nghệ cao. Các hạng mục được triển khai ngay trong giai đoạn này là Tổ hợp công trình khách sạn, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng quy mô 2.500 phòng, tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm khu vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng, khu vườn chủ đề trong nhà, trung tâm hội nghị... Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng khởi động tuyến cáp treo Bà Nà số 9 với chiều dài tuyến một chiều 5.879m, gồm 154 cabin, công suất 2.900 người/giờ./.