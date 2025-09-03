Sáng sớm ngày 3/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.240 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,56%, hiện ở mức 98,32.

Tỷ giá USD chợ đen hôm nay tăng 3 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.028 VND/USD - 26.452 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.132 VND 26.502 VND Vietinbank 26.183 VND 26.502 VND BIDV 26.183 VND 26.502 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.986 VND - 30.932 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.941 VND 31.544 VND Vietinbank 30.307 VND 31.545 VND BIDV 30.376 VND 31.571 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.72 VND 183.83 VND Vietinbank 175.83 VND 188.83 VND BIDV 176.25 VND 183.74 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 3/9/2025 tăng 3 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.805 - 26.885 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,32, tăng 0,56.

Đồng Bảng Anh và đồng Yên Nhật lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2-9) do lo ngại gia tăng của giới đầu tư về tình hình tài chính công, qua đó tạo điều kiện để đồng USD lấy lại một phần sức mạnh. Giới giao dịch hiện dồn sự chú ý về báo cáo việc làm của Mỹ sẽ công bố vào thứ Sáu, được xem là yếu tố then chốt cho hướng đi tiếp theo của đồng bạc xanh.

Đồng Bảng Anh rơi xuống mức thấp nhất trong ba tuần rưỡi, giảm 1,24% xuống còn 1,3375 USD vào buổi chiều. Đồng USD tăng 0,84% lên 148,40 Yên, mức cao nhất so với đồng tiền Nhật kể từ ngày 1/8. Đồng EUR giảm 0,61%, xuống còn 1,1637 USD.

Đồng bảng Anh còn chịu sức ép từ lo ngại kéo dài về tình trạng tài khóa trước khi ngân sách mới được công bố vào cuối năm, trong khi những bình luận mang tính “nới lỏng” từ một quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và việc một quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền tại Tokyo từ chức đã khiến đồng yên tiếp tục mất giá.

Đối với đồng Yên Nhật, tình trạng bất ổn chính trị leo thang nhiều khả năng tiếp tục là lực cản, trong khi việc Phó Thống đốc Ryozo Himino không đưa ra tín hiệu chính sách thắt chặt trong ngày thứ Ba đã khuyến khích giới đầu cơ tiếp tục gia tăng các vị thế bán khống đồng Yên, theo nhận định của ông Lee Hardman.

Đồng USD cũng được hỗ trợ phần nào nhờ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, trong bối cảnh thị trường trái phiếu toàn cầu chao đảo. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ, được coi là tín hiệu then chốt về hướng đi của lãi suất cơ bản trong thời gian tới.

Thị trường tiền tệ hiện định giá tới 91% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản ngay trong tháng này, song kỳ vọng đó có thể bị thử thách bởi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố trong tuần.

Ở châu Âu, số liệu công bố cuối tuần trước cho thấy lạm phát khu vực đồng EUR tăng nhẹ trong tháng 8 nhưng vẫn ở gần mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), qua đó củng cố kỳ vọng rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản trong ngắn hạn./.