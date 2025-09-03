Ngày 3/9: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục tăng

Giá cà phê hôm nay (3/9) quay đầu giảm mạnh so với hôm qua. Hiện giá tiêu ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 120.500 - 121.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục tăng mạnh.

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cà phê dao động trong khoảng 120.500 - 121.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 120.500 - 121.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 121.500 đồng/kg, giảm mạnh 1.200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 121.300 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm 1.200 đồng/kg, giao dịch ở mốc 121.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.300 đồng/kg ở mức giá 120.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đang trong tình trạng mua vào quá mức nên một đợt giảm giá ngắn hạn hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, nhìn chung tâm lý của giới đầu tư vẫn khá lạc quan về triển vọng dài hạn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.827 USD/tấn, giảm mạnh 3,48% (174 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 4,02% (186 USD/tấn), xuống mức 4.442 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm mạnh 4,01% (15,9 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 380,95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,57% (17,65 US cent/pound), đạt 368,45 US cent/pound.

Giá tiêu tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tăng mạnh trong ngày đại lễ Quốc khánh. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 152.000 đồng/kg đến 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng mạnh 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 153,000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg hiện ở mức 152.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1.000 đồng/kg hiện ở mức 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg hiện ở mức 152.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.216 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 10.028 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ổn định ở mức 6.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.150 USD/tấn./.