Kho bạc Nhà nước: Khẳng định vị thế trụ cột tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số

(TBTCO) - Năm 2025 đánh dấu chặng đường 35 năm kể từ khi hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) được tái thành lập và phát triển, một cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với toàn thể cán bộ, công chức Kho bạc. Đây không chỉ là dịp để KBNN tri ân những thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước đã dày công đặt nền móng vững chắc, mà còn là cơ hội để toàn hệ thống cùng nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa, và tiếp tục đóng góp ngày càng hiệu quả cho nền tài chính quốc gia, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Tự hào truyền thống, vững vàng tiến bước

Tiền thân là Nha Ngân khố Quốc gia được thành lập ngay từ những ngày đầu của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hệ thống KBNN đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đầy thử thách và chuyển mình quan trọng. Tái thành lập vào năm 1990 trong bối cảnh đất nước còn đối mặt với muôn vàn khó khăn, bộ máy KBNN ban đầu còn khiêm tốn, cơ sở vật chất hạn chế, nghiệp vụ chủ yếu thực hiện thủ công. Nhưng, với khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm cao độ và niềm tin vào sự nghiệp xây dựng đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức KBNN đã không ngừng nỗ lực, vượt khó để xây dựng một hệ thống ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và vững mạnh.

Ông Trần Quân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, luôn xứng đáng là trụ cột của hệ thống tài chính công Trong hành trình phía trước, hệ thống KBNN sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động và đoàn kết. Chúng tôi cam kết sẽ luôn xứng đáng là trụ cột vững chắc của hệ thống tài chính công, là người giữ ngân khố quốc gia tin cậy và chuyên nghiệp. Với tầm nhìn chiến lược rõ ràng, nền tảng hiện đại vững chắc và khát vọng không ngừng vươn lên, KBNN sẽ vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của kho bạc số, đóng góp xứng đáng và hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước Việt Nam.

Trong suốt 35 năm qua, KBNN đã trải qua quá trình phát triển từ ổn định tổ chức, củng cố chức năng đến hiện đại hóa toàn diện. KBNN không chỉ đơn thuần là nơi giữ và quản lý ngân khố quốc gia, mà đã trở thành công cụ điều hành chính sách tài khóa sắc bén, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công, thúc đẩy mạnh mẽ các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế. Vai trò của KBNN trong hệ thống công cụ quản lý tài chính công của đất nước là không thể phủ nhận, là một mắt xích then chốt đảm bảo kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả tài chính.

Hiện đại hoá tinh gọn bộ máy - Phục vụ tốt hơn trong kỷ nguyên phát triển

Một trong những dấu ấn đậm nét và là niềm tự hào của KBNN trong chặng đường phát triển là kiên trì đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa toàn diện các hoạt động nghiệp vụ. KBNN đã triển khai thành công nhiều dự án chiến lược mang tầm quốc gia như: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); dịch vụ công trực tuyến; phối hợp thu ngân sách nhà nước điện tử giữa cơ quan thuế, hải quan và kho bạc; và đặc biệt là hệ thống thanh toán điện tử tập trung. Những thành tựu này đã đưa KBNN bước vào giai đoạn phát triển theo mô hình kho bạc điện tử, khẳng định quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ.

Hiện nay, gần như toàn bộ các giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước tại KBNN đều được thực hiện thông qua các kênh điện tử, đảm bảo tính minh bạch, nhanh chóng và an toàn tuyệt đối. Thời gian xử lý giao dịch đã được rút ngắn đáng kể, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ công của KBNN đã đạt tới con số ấn tượng 99,93% vào năm 2024. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả vượt trội của những nỗ lực cải cách mà KBNN đã kiên trì thực hiện trong suốt thời gian qua, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý ngân quỹ nhà nước cũng đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Mô hình tài khoản thanh toán tập trung đã được hình thành và vận hành hiệu quả; các công cụ dự báo luồng tiền và phương án điều hành ngân quỹ được triển khai linh hoạt, chủ động. Đặc biệt, việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ được thực hiện công khai, minh bạch, theo đúng nguyên tắc thị trường. Nhờ đó, chi phí vay nợ của Chính phủ đã giảm mạnh.

Công chức KBNN khu vực I đang thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc. Ảnh: HT.

Trong lĩnh vực kế toán và báo cáo tài chính nhà nước, KBNN đã từng bước xây dựng được hệ thống kế toán thống nhất, triển khai thành công báo cáo tài chính nhà nước từ năm 2018. KBNN cũng đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính để ban hành các chuẩn mực kế toán công phù hợp với thông lệ quốc tế. Những nỗ lực này không chỉ giúp cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho công tác điều hành ngân sách, giám sát tài chính, còn là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định chính sách ở các cấp, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của tài chính công.

Trong xu thế cải cách hành chính mạnh mẽ của đất nước, hệ thống KBNN tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tinh gọn bộ máy tổ chức. Từ mô hình 3 cấp, KBNN đã chủ động chuyển đổi sang mô hình 2 cấp, bao gồm KBNN trung ương và Kho bạc Nhà nước khu vực. Sự thay đổi này không chỉ đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, còn tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực quốc gia.

Định hướng phát triển - Hướng tới Kho bạc số

Nhìn về phía trước, KBNN đã xác định rõ định hướng cải cách chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2030 là xây dựng kho bạc số, hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Mô hình kho bạc số sẽ được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính: Cải cách toàn diện cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế; Tổ chức lại mô hình hoạt động theo hướng hai cấp, tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả làm trọng tâm; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông với các hệ thống tài chính - ngân sách quốc gia và các cơ quan liên quan, hình thành một hệ sinh thái tài chính số đồng bộ.

Trên tinh thần đó, KBNN sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Đó là điện tử hóa toàn bộ các giao dịch thu, chi ngân sách; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác huy động vốn và điều hành ngân quỹ nhà nước; cung cấp thông tin tài chính - ngân sách đầy đủ, kịp thời, minh bạch cho các cấp lãnh đạo và toàn xã hội.

Đồng thời, KBNN sẽ tiếp tục hoàn thiện nền tảng kỹ thuật cho Kho bạc số và đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực cao, đáp ứng yêu cầu của một nền tài chính hiện đại.