(TBTCO) - Bộ Tài chính đã chủ động, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành mũi nhọn đột phá trong cải cách thủ tục hành chính; đồng thời tích cực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, với mục tiêu đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính.

Mũi nhọn đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành mũi nhọn đột phá trong cải cách hành chính, một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành ngân sách và tài chính.

Cùng với việc quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ Tài chính đã xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số một cách

đồng bộ và toàn diện trong lĩnh vực tài chính. Đến nay, việc triển khai chuyển đổi số, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của ngành Tài chính đã thu được nhiều kết quả nổi bật.

Bộ Tài chính cũng là một trong những bộ, ngành đầu tiên ban hành các văn bản định hướng nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi số. Trong nhiều năm liên tiếp, Bộ Tài chính luôn dẫn đầu trong xếp hạng về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (chỉ số ICT Index). Các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc luôn tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số với các kết quả ấn tượng.

Bộ Tài chính luôn chủ động, kịp thời xây dựng và tổ chức triển khai dịch vụ công và nội dung số; thực hiện kiểm thử tích hợp, kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; cập nhật kịp thời, đầy đủ các quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; kịp thời cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DvCtT) cho người dân, doanh nghiệp, góp phần không nhỏ trong công cuộc cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Tài chính..

Thời gian qua, Bộ Tài chính xác định đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến DVCTT là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đến ngày 27/6/2025, Bộ Tài chính có 963 TTHC về 22 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Bộ Tài chính thực hiện quản lý tổng số 202 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp 468 DVCTT toàn trình, 123 DVCTT một phần và 431 dịch vụ cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân. Các DVCTT toàn trình và 431 dịch vụ cung cấp thông tin khác sử dụng bằng tài khoản VnelD đối với các cá nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành tái cấu trúc quy trình thủ TTHC trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với 17 DVCTT toàn trình ưu tiên trước ngày 1/7/2025.

Đối với các DVCTT còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2025 đảm bảo 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến thông suốt, liền mạch, hiệu quả; hoàn thành thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực Tài chính

Thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ và các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo toàn ngành Tài chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; khẩn trương rà soát, thống kê, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo mục tiêu: năm 2025 giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh; bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết; mọi thủ tục liên quan đến doanh nghiệp phải thực hiện trực tuyến thông suốt, liền mạch và hiệu quả, đảm bảo minh bạch, giảm tối đa giấy tờ; 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh...

Phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, lấy việc đảm bảo tính liên thông, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị làm mục tiêu xuyên suốt cao nhất, đáp ứng yêu cầu việc cải tổ tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; cung cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo công việc thông suốt, liên thông, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh; đặc biệt là phải bám sát các quy định tại Luật Đầu tư để rà soát cụ thể điều kiện đầu tư kinh doanh trong danh mục các TTHC thuộc Bộ Tài chính, từ đó xác định các điều kiện đầu tư kinh doanh và đề xuất phương án bãi bỏ, sửa đổi.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc triển khai để đảm bảo 100% TTHC thực hiện trực tuyến được coi là bước tiến quan trọng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, mang lại nhiều lợi ích và cơ hội phát triển cho xã hội.

Vào cuối tháng 6/2025, tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin ngành Tài chính vận hành thông suốt, liên tục đáp ứng yêu cầu khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã giao một số nhiệm vụ cụ thể cho Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (Bộ Tài chính). Trong đó, chủ trì phối hợp với các đơn vị nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa; tích hợp, cung cấp 100% DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; rà soát, đảm bảo mọi TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến thông suốt, liền mạch, hiệu quả, đảm bảo minh bạch, giảm tối đa giấy tờ; hoàn thành thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh trong năm 2025. Tăng cường các giải pháp hỗ trợ người dùng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Triển khai nhiệm vụ được giao, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã khẩn trương rà soát, xác định những yêu cầu thay đổi các TTHC, các DVCTT theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp - không tổ chức cấp huyện, sáp nhập tỉnh - xã.

Cập nhật các ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác quản lý điều hành của các hệ thống, không ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Rà soát và thực hiện cập nhật các ứng dụng DVCTT: các danh mục địa bàn hành chính, cập nhật xử lý dữ liệu cũ gắn với đơn vị hành chính sau khi sáp nhập, các mẫu biểu báo cáo; nâng cao hơn nữa chất lượng DVCTT.