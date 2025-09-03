Cao Bằng: Triển khai hiệu quả Chương trình Giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng triển khai các mô hình sinh kế, hỗ trợ người dân, nhất là hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giảm nghèo bền vững, nhờ đó đã đạt được những kết quả tích cực.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn

Tỉnh Cao Bằng đã triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao năng lực người dân.

Toàn tỉnh đã xây dựng mới hơn 200 công trình hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng trên 170 công trình dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, gần 100 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng được thiết lập tại các xã vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ và cơ hội phát triển cho người dân.

Mô hình Hợp tác xã Sản xuất miến dong Án Lại, tỉnh Cao Bằng nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo cho người dân tại địa phương. Ảnh: TL.

Đồng thời, tỉnh Cao Bằng cũng đã tập trung nguồn lực triển khai hơn 200 dự án hỗ trợ sinh kế, với tổng kinh phí hơn 1.174 tỷ đồng, nhằm tạo việc làm, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng sống cho người nghèo, đồng thời giúp họ thích ứng với biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, đến hết năm 2024, đã triển khai hơn 94 dự án sản xuất, hỗ trợ cây giống, con giống có giá trị như bò sinh sản, quế, hồi, dâu tằm... qua đó, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập và bảo đảm an ninh lương thực địa phương.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo. Năm 2025, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% trở lên, với trên 5.150 hộ thoát nghèo vào cuối năm 2025.

Cùng với phát triển sinh kế, tỉnh Cao Bằng đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Giai đoạn 2021 - 2024, toàn tỉnh tổ chức 501 hội nghị tuyên truyền, thu hút gần 25.000 lượt người tham gia; phát hành trên 30.000 tờ rơi và triển khai hệ thống truyền thông đa dạng, từ phát thanh lưu động, chuyên mục truyền hình đến băng rôn, khẩu hiệu. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững” đã thu hút hơn 13.500 người tham gia, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần tự lực, vượt khó trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, người dân cũng được đặc biệt chú trọng. Tỉnh đã tổ chức 112 hội nghị rà soát hộ nghèo với gần 12.000 lượt người tham gia; mở 323 lớp tập huấn kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình, thu hút hơn 22.000 lượt người.

Đồng thời, thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hơn 10.500 hộ nghèo, góp phần ổn định đời sống và tạo nền tảng vươn lên thoát nghèo. Nhờ những giải pháp thiết thực, năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,67%; toàn tỉnh có 6.065 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 24,71% giảm xuống còn 20,04% vào cuối năm 2024.

Tập trung vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng phát triển bền vững

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Cao Bằng tiếp tục xác định giảm nghèo bền vững là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh sẽ đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ và linh hoạt, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng phát triển bền vững.

Người dân Cao Bằng vươn lên thoát nghèo nhờ trồng chè chất lượng cao.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý, giao quyền chủ động cho các cấp cơ sở trong việc tổ chức thực hiện, phân bổ vốn và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả. Các dự án hỗ trợ sinh kế và phát triển sản xuất sẽ được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ổn định, giúp người dân tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống lâu dài.

Trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng tiếp tục huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương để lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ công và cơ hội phát triển.

Cùng với đó, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ, nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Các chương trình đào tạo nghề sẽ tập trung vào các ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động và đặc thù của từng vùng, góp phần tạo ra việc làm bền vững cho người dân.

Với những cách làm quyết liệt và sáng tạo, tỉnh Cao Bằng đang từng bước tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo. Mỗi mô hình sinh kế hiệu quả, mỗi hộ dân vươn lên thoát nghèo là minh chứng rõ rệt cho sự thành công của Chương trình Giảm nghèo bền vững.../.