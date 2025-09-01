Sáng sớm ngày 1/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.240 VND/USD. Trong khi đó, Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,13%, hiện ở mức 97,86.

Tỷ giá USD chợ đen hôm nay giữ nguyên ở cả 2 chiều mua và bán.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.028 VND/USD - 26.452 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.132 VND 26.502 VND Vietinbank 26.183 VND 26.502 VND BIDV 26.183 VND 26.502 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.986 VND - 30.932 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.941 VND 31.544 VND Vietinbank 30.307 VND 31.545 VND BIDV 30.376 VND 31.571 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.72 VND 183.83 VND Vietinbank 175.83 VND 188.83 VND BIDV 176.25 VND 183.74 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 1/9/2025 giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.740 - 26.820 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Tuần đầu tháng 9 dự kiến sẽ là thời kỳ thị trường đặt cược mạnh mẽ vào một động thái cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều này cùng với những lo ngại ngày càng tăng về sự suy giảm tính độc lập của Fed, khi nhà cầm quyền can thiệp sâu vào chính sách tiền tệ, sẽ khiến đồng USD chịu áp lực mạnh.

Ngoài yếu tố kinh tế, tình hình chính trị tại Mỹ cũng gây bất lợi cho đồng USD. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed, vốn là nền tảng duy trì niềm tin của thị trường tài chính. Động thái này làm gia tăng quan điểm rằng USD đang dần mất đi vai trò đồng tiền trú ẩn an toàn, trong khi đồng Yên và Franc Thụy Sĩ ngày càng được ưa chuộng.

Dù vậy, đồng USD không hoàn toàn mất động lực. Một số dữ liệu kinh tế tích cực như GDP quý II hay số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự báo đã giúp đồng USD phục hồi ngắn hạn. Thêm vào đó, nếu trong tháng 9, Fed phát đi tín hiệu thận trọng hơn, nhấn mạnh rằng việc cắt giảm sẽ diễn ra dần dần thay vì mạnh tay, đồng USD có thể được hỗ trợ trở lại.

Tóm lại, xu hướng chủ đạo của đồng USD trong tuần này là suy yếu, khi Fed tiến gần tới chu kỳ cắt giảm lãi suất và niềm tin vào chính sách tiền tệ Mỹ bị lung lay. Tuy nhiên, khả năng hồi phục kỹ thuật vẫn hiện hữu nếu dữ liệu kinh tế Mỹ vượt kỳ vọng hoặc Fed hạn chế phát tín hiệu quá ôn hòa. Trong bối cảnh này, giới đầu tư nhiều khả năng tiếp tục dịch chuyển sang các đồng tiền an toàn khác, trong khi đồng USD dần đánh mất lợi thế từng có trong nửa đầu năm./.