Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Trung tâm và các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm

Sáng ngày 18/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.186 VND/USD, giảm 12 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,39%, hiện ở mức 97,01.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.989 VND/USD - 26.407 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.147 - 26.457 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.147 đồng 26.457 đồng Vietinbank 26.190 đồng 26.457 đồng BIDV 26.177 đồng 26.457 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.389 - 31.378 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.466 đồng 32.072 đồng Vietinbank 30.720 đồng 31.975 đồng BIDV 30.861 đồng 32.028 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 163 đồng - 181 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 173.69 đồng 184.72 đồng Vietinbank 175.96 đồng 183.96 đồng BIDV 177 đồng 184.25 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 18/9/2025 giảm 3 đồng chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.433 - 26.533 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,01, tăng 0,39%.

Đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm so với đồng EUR trước khi đảo chiều, tăng trở lại trong phiên giao dịch đầy biến động hôm thứ Tư, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Đồng EUR giảm 0,3% so với USD, xuống mức 1,18305 USD, sau khi từng vọt lên 1,19185 USD, mức cao nhất kể từ tháng 6/2021.

Cũng trong thứ Tư, đồng Đô la Canada (CAD) giảm khoảng 0,2% so với USD sau khi Ngân hàng Trung ương Canada cắt giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 2,5%.

Đồng Bảng Anh tăng 0,08%, đạt 1,36575 USD, không xa mức cao nhất trong hai tháng rưỡi, sau khi dữ liệu lạm phát của Anh đúng như kỳ vọng.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,1%, lên 146,655 Yên, trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào thứ Sáu, nơi dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất./.