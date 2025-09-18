Ngày 18/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay 18/9, trong nước đảo chiều giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 121.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng giảm nhẹ tại các khu vực trọng điểm.

Giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm hôm nay ở mức 121.700 đồng/kg

Giá cà phê giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay đảo chiều giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 121.700 đồng/kg, giảm trung bình 1.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 121.200 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với ngày hôm trước; tại Lâm Đồng sáng nay ở mức 120.000 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg, là nơi có giá cà phê giảm nhiều nhất trên cả nước; tại Gia Laiở mức 121.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục giảm mạnh so với hôm qua, dao động 4.255 - 4.668 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 4.668 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11/2025 là 4.450 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1/2026 là 4.390 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 4.320 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 4.255 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng giảm mạnh, dao động 331.15 - 388.55 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 388.55 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 375.65 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 359.80 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 346.50 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 331.15 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng biến động trái chiều, tiếp tục giảm nhẹ ở các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 444.55 - 506.50 USD/tấn. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 506.50 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 457.00 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 451.50 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 444.55 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước giảm nhẹ

Giá tiêu trong nước hôm nay giảm nhẹ tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu thu mua ở cùng mức 147.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh thương lái thu mua tiêu với giá 149.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng, Đắk Lắk ở ngưỡng 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu duy trì ổn định, không có sự biến động tại sàn giao dịch lớn.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.101 USD/tấn. Trong khi giá tiêu trắng Indonesia hiện đang được thu mua với giá 10.062 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 cũng duy trì ở mức 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn; tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn./.