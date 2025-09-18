Ngày 18/9: Giá xăng trong nước chiều nay được dự báo sẽ đảo chiều tăng

Giá xăng bán lẻ trong nước hôm nay (18/9) được dự báo có thể đảo chiều tăng nhẹ 0,2 - 0,9% so với kỳ điều hành trước đó. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 178 đồng lên mức 19.928 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể tăng 180 đồng lên mức 20.580 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu cơ bản ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu diesel tăng nhẹ lên mức 18.649 đồng/lít, dầu mazut tăng lên mức 15.090 đồng/kg, dầu hỏa có thể tăng 0,6% lên mức 18.470 đồng/lít.

Giá xăng RON 95-III chiều nay có thể tăng 180 đồng lên mức 20.580 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 18/9, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 11/9.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít xuống 19.756 đồng/lít; giá xăng RON95III giảm 39 đồng/lít, xuống mức 20.400 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu được điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Giá dầu diesel 0.05S tăng 170 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.643 đồng/lít; dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.314 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 286 đồng/kg, ở mức 15.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazút.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 4/9/2025 và kỳ điều hành ngày 11/9/2025 là: 79,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,492 USD/thùng, tương đương giảm 0,62%); 81,540 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,166 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 85,630 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,336 USD/thùng, tương đương tăng 0,39%); 87,644 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,990 USD/thùng, tương đương tăng 1,14%); 399,768 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,816 USD/tấn, tương đương giảm 2,40%).

Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu giảm, sau khi tăng hơn 1% ở phiên liền trước, do nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga sau các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 68,18 USD/thùng, giảm 0,48% (tương đương giảm 0,33 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 64,19 USD/thùng, giảm 0,51% (tương đương giảm 0,33 USD/thùng).

Trong phiên giao dịch trước, cả hai loại dầu Brent và WTI chuẩn giá đều tăng hơn 1% do lo ngại nguồn cung Nga có thể bị ảnh hưởng bởi các đợt tấn công của Ukraine.

Công ty đường ống dẫn dầu độc quyền của Nga là Transneft đã cảnh báo các nhà sản xuất có thể phải cắt giảm sản lượng sau khi các cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu quan trọng bị drone tấn công, ba nguồn tin trong ngành nói với Reuters hôm thứ Ba.

Theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ, tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ đã giảm trong tuần trước, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất lại tăng. Trọng tâm tiếp theo là báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, với khảo sát của Reuters cho thấy 9 nhà phân tích dự báo tồn kho dầu thô giảm, còn tồn kho sản phẩm chưng cất và xăng lại tăng.

Về phía nguồn cung, Tập đoàn năng lượng quốc gia Kazmunaygaz cho biết, Kazakhstan ngày 13/9 đã nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến ống Baku-Tbilisi-Ceyhan sau khi tạm ngừng hồi tháng trước vì sự cố nhiễm bẩn./.