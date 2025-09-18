Ngày 18/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su kỳ hạn trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (18/9) đồng loạt tăng. Cụ thể, trên Sàn Thượng Hải tăng 0,8%; tại Thái Lan tăng 0,8%; tại Nhật Bản tăng 1,4%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục kéo dài đà đi ngang.

Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,8% (125 Nhân dân tệ) lên mức 15.105 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 tăng 0,8% (0,51 Baht) lên mức 68,39 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su tăng 1,4% (4,4 Yên) lên mức 323,4 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 12/2025 tăng 0.50 cent/kg, lên mức 174.80 cent/kg.

Giá hợp đồng tương lai cao su tại Nhật Bản tăng trong phiên giao dịch hôm qua, sau chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, nhờ giá cả ổn định và tình trạng mưa kéo dài tại Thái Lan - quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadien giao tháng 10, hợp đồng được giao dịch nhiều nhất tăng 85 Nhân dân tệ, tương đương 0,73%, lên 11.675 Nhân dân tệ/tấn.

Theo báo cáo của Sở Giao dịch Nhật Bản, giá hợp đồng cao su đã rơi vào vùng mua quá mức trong tuần trước, do lo ngại giá mủ đông khô leo thang sau mùa mưa. Hệ quả là khoảng 60% lượng hợp đồng tích lũy trong tuần trước đã được xả bớt, tạo thêm áp lực giảm giá.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu 19.000 đồng/kg./.