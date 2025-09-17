Ngày 17/9: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (17/9) diễn biến trái chiều trước thông tin sản lượng cao su Malaysia tăng trở lại. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều trước thông tin sản lượng cao su Malaysia tăng trở lại.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,47% (70 Nhân dân tệ) lên mức 14.980 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm 1,1% (0,75 Baht) về mức 67,88 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su đi ngang mức 320,1 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 tăng 0.20 cent/kg lên mức 174.40 cent/kg.

Công ty Chứng khoán Kasikorn (KS) cho biết, Thái Lan đã thành công trong việc đàm phán với Trung Quốc để được miễn thuế nhập khẩu đối với cao su thiên nhiên của Thái Lan. Việc xóa bỏ thuế quan này sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của cao su Thái Lan và mở ra thêm cơ hội mở rộng thị phần tại Trung Quốc, hiện là thị trường nhập khẩu cao su thiên nhiên lớn nhất của Thái Lan.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế 8 tháng năm 2025, xuất khẩu cao su của nước ta đạt 1,11 triệu tấn, trị giá 1,98 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6% về lượng nhưng tăng 12,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá cao su tăng./.