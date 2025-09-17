Loạt doanh nghiệp đóng tiền sử dụng đất, Tây Ninh thu ngân sách tăng mạnh

(TBTCO) - Tổng thu nội địa tháng 8/2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt hơn 2.964 tỷ đồng. Lũy kế thu 8 tháng năm 2025 là 31.138 tỷ đồng, đạt 99,3% dự toán Trung ương, đạt 97,8% dự toán địa phương và bằng 135% so với cùng kỳ năm 2024.

Destino Centro do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Viethouse Group làm chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ảnh: Kỳ Phương

Cụ thể, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số (thu cân đối) tháng 8 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 1.944 tỷ đồng. Lũy kế thu 8 tháng năm 2025 là 17.681 tỷ đồng, đạt 83,6% dự toán Trung ương giao, đạt 81,8% dự toán địa phương giao, bằng 121,3% so cùng kỳ 2024.

Đối với thu theo khoản thu, sắc thuế so với dự toán Trung ương và địa phương, có 5/18 khoản thu, sắc thuế vượt dự toán; 6/18 khoản thu, sắc thuế đạt trên 68,3% dự toán; 7/18 khoản thu, sắc thuế đạt dưới 68,3% dự toán. So với cùng kỳ năm 2024, có 12/18 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng; 6/18 khoản thu, sắc thuế không tăng trưởng.

Báo cáo của Thuế tỉnh tây Ninh cho thấy, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh tháng 8/2025 là 840 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025 thu được 10.429 tỷ đồng, đạt 80,9% dự toán Trung ương, đạt 79,9% dự toán địa phương, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Các khoản thu từ đất lũy kế 8 tháng đạt 11.004,6 tỷ đồng, đạt 169,8% dự toán Trung ương, đạt 168,7% dự toán địa phương, bằng 180,6% so với cùng kỳ năm 2024. Các khoản thu từ đất vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu là từ việc thu tiền sử dụng đất (tăng 4.442,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024).