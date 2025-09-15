Ngày 15/9: Giá cao su thế giới đồng loạt đi xuống do chi phí tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (15/9) giảm do chi phí nguyên liệu đầu vào cao trong khi giá cao su thành phẩm lại giảm, khiến biên lợi nhuận của nhà sản xuất bị thu hẹp. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp.

Giá cao su thế giới hôm nay giảm do chi phí nguyên liệu đầu vào cao.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,3% (45 Nhân dân tệ) về mức 14.910 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 giảm nhẹ về mức 68,63 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 0,6% (1,9 Yên) về mức 320 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 còn 173,10 cent/kg, giảm 0,70 cent/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc thay đổi tương ứng -1%, -1% và -2%.

Giá cao su Nhật Bản tiếp tục xu hướng giảm. Áp lực chính đến từ chi phí nguyên liệu đầu vào cao trong khi giá cao su thành phẩm lại giảm, khiến biên lợi nhuận của nhà sản xuất bị thu hẹp.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 10, hợp đồng được giao dịch nhiều nhất giảm 50 Nhân dân tệ, tương đương 0,43% xuống 11.615 Nhân dân tệ/tấn.

Diễn biến giá dầu cũng góp phần gây sức ép lên thị trường cao su. Giá dầu thô giảm do lo ngại dư cung, trong khi cao su tự nhiên thường biến động cùng chiều với dầu bởi cạnh tranh trực tiếp với cao su tổng hợp, sản phẩm chế biến từ dầu mỏ.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 – 399 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 – 395 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.