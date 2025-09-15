Đề xuất xây dựng tàu điện monorail dọc sông Hồng

(TBTCO) - Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú vừa có báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ về dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng, trong đó, đáng chú ý với đề xuất tuyến monorail 84 km dọc bờ sông.

Phối cảnh quy hoạch ự án đại lộ - cảnh quan ven sông Hồng. Ảnh: Liên danh nhà đầu tư

Cụ thể, theo báo cáo, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỷ đồng, bao gồm đại lộ dài khoảng 80 km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui qua cầu với 6 làn xe.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất xây dựng tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 84 km với 82 km cầu cạn và 2 km hầm chui chạy dọc hai bên sông Hồng.

Ngoài ra, dự án có 3.300 ha để phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và các khu vực công cộng, biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch.

Về phương thức triển khai, Liên danh nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, chia làm ba dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện; dự án PPP Đại lộ - cảnh quan sông Hồng; dự án PPP Monorail sông Hồng.

Về giải pháp thi công, đơn vị tư vấn đưa ra giải pháp cầu cạn đi ngoài đê kết hợp với hệ thống hầm chui, nhằm đảm bảo việc kết nối tuyến đường liền mạch nhưng không làm ảnh hưởng đến các công trình lịch sử hiện hữu, phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức. Các nút giao khác mức đảm bảo an toàn, tiện ích, đặc biệt phát triển không gian xanh để bảo tồn thiên nhiên và các công trình lịch sử đang tồn tại.

Sau khi có kết quả nghiên cứu sơ bộ, lãnh đạo UBND Hà Nội đã yêu cầu liên danh nhà đầu tư đặt mục tiêu khởi công dự án vào tháng 1/2026 và hoàn thành trước năm 2030.

Hồi tháng 6, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đề xuất nghiên cứu dự án Xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng theo phương thức đối tác đầu tư công tư (PPP) của Liên danh Đèo Cả - Văn Phú. Đơn vị đề xuất dự án cam kết tự bố trí kinh phí thực hiện công tác lập hồ sơ.

Được biết, thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả cho biết doanh nghiệp đã khảo sát thực tế tại Trùng Khánh (Trung Quốc) để tìm hiểu hệ thống hạ tầng ven sông Trường Giang và sông Gia Lăng, cũng như các giải pháp trị thủy, xử lý nước thải, tổ chức giao thông đa phương thức (đường bộ, đường sắt nội đô, đường thủy và kết nối các sân bay nội vùng).

Tại đây, các bãi bồi trên sông được phát triển thành công viên cảnh quan, khu vui chơi, với hệ thống thoát lũ thông minh kết hợp khai thác công trình trên sông thích hợp từng thời điểm nước lên hay xuống.

Liên danh cũng nghiên cứu các mô hình đô thị ven sông quốc tế, đặc biệt tại Seoul (Hàn Quốc), để tham khảo trong quy hoạch, quản lý môi trường và kết nối giao thông.