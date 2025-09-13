(TBTCO) - Phường Bà Rịa - một đơn vị hành chính mới được hình thành sau sáp nhập TP. Hồ Chí Minh từ ngày 1/7/2025, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng. Với diện tích rộng lớn và dân số đông đảo, phường này không chỉ kế thừa những giá trị lịch sử, văn hóa mà còn mang tiềm năng kinh tế và đô thị hóa mạnh mẽ. ​

Vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế của Phường Bà Rịa

Theo Nghị quyết 36/NQ-HĐND (ngày 27/4/2025) của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phường Bà Rịa được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của các phường Phước Trung, Phước Nguyên, Long Toàn và Phước Hưng.

Phường Bà Rịa nhiều tiềm năng phát triển thương mại, trở thành đô thị văn minh. Ảnh: TL

Sau sáp nhập, phường Bà Rịa được định hướng phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh và văn hóa, kết hợp với chiến lược du lịch liên vùng “Từ phố theo sông ra biển” của siêu đô thị TP Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa của phường Bà Rịa ra khu vực và quốc tế.

Quá trình sáp nhập này nằm trong kế hoạch tinh gọn bộ máy hành chính của TP Bà Rịa, giảm từ 10 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 3 đơn vị, nhằm tối ưu hóa quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Phường Bà Rịa mới có diện tích khoảng 35 km² và dân số ước tính hơn 80.000 người, trở thành một trong những phường lớn nhất của TP Bà Rịa.

Phường Bà Rịa được định vị là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của TP Bà Rịa, với trụ sở đặt tại UBND phường Phước Trung hiện hữu.

Sau sáp nhập ngày 1/7/2025, phường này đóng vai trò cầu nối giữa các khu vực đô thị và nông thôn của TP Bà Rịa, đồng thời là đầu mối giao thương quan trọng trong siêu đô thị TP Hồ Chí Minh, nhờ vị trí gần quốc lộ 51 và các tuyến giao thông liên vùng. Sự sáp nhập giúp phường có thêm nguồn lực để phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Về vị trí địa lý chiến lược, phường Bà Rịa nằm ở trung tâm TP Bà Rịa, giáp các phường Long Hương, Tam Long và các khu vực công nghiệp, cảng biển như Cái Mép - Thị Vải. Vị trí này giúp phường trở thành đầu mối giao thông quan trọng, kết nối TP Bà Rịa với TP Vũng Tàu, TP Phú Mỹ và siêu đô thị TP Hồ Chí Minh thông qua quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sau sáp nhập, diện tích mở rộng giúp phường có thêm không gian để phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực.

Với vị trí quan trọng nêu trên, phường Bà Rịa được hưởng lợi từ sự gần gũi với các khu công nghiệp lớn như Khu công nghiệp Phú Mỹ và Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn. Các ngành công nghiệp chế biến, logistics và dịch vụ thương mại đang phát triển mạnh mẽ tại đây, tạo ra hàng ngàn việc làm cho người dân. Ngoài ra, với quỹ đất rộng và giá bất động sản còn “mềm” so với TP Vũng Tàu, phường Bà Rịa đang thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án bất động sản thương mại và khu dân cư hiện đại.

Tầm nhìn giai đoạn 2025 - 2030

Đảng bộ phường Bà Rịa (TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội cho hay, nhiệm kỳ 2025-2030, phường đặt quyết tâm thực hiện 38 mục tiêu, trong đó đáng chú ý là: tổng thu ngân sách Nhà nước được giao hàng năm đạt trên 110% dự toán, thu ngân sách bình quân tăng 11%/năm; đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân đạt trên 16; thu nhập bình quân đầu người đạt 334 triệu đồng/năm, tăng 76% so với năm 2025; đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bà Rịa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra nhiều quyết sách quan trọng. Ảnh: TL

Để đạt được mục tiêu đề ra, ông Đặng Minh Thông gợi mở, phường Bà Rịa cần tập trung thu hút, phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng ngành thương mại, dịch vụ theo hướng ứng dụng công nghệ số; huy động nguồn lực đầu tư các khu du lịch nghỉ dưỡng; khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế ven sông Dinh. Đặc biệt, cần tận dụng tối đa lợi thế của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp đưa vào khai thác, đồng thời ưu tiên cải tạo, chỉnh trang đô thị tại các khu vực trọng điểm, trung tâm phường.

Theo các chuyên gia kinh tế, phường Bà Rịa sau sáp nhập, không thể bỏ qua các khía cạnh phát triển văn hóa, xã hội và triển vọng phát triển trong tương lai.

Phường không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời hướng tới sự phát triển bền vững. Phường Bà Rịa là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa và sự kiện cộng đồng, như Lễ khai mạc Hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, được tổ chức tại các khu vực trung tâm như phường Phước Trung cũ. Những sự kiện này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em mà còn tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Ngoài ra, các lễ hội truyền thống như Lễ hội Dinh Cô tiếp tục được duy trì, thu hút du khách và góp phần quảng bá văn hóa địa phương.

Sau sáp nhập, phường Bà Rịa được định hướng xây dựng các cơ sở giáo dục và y tế chất lượng cao, như Trường Tiểu học Nguyễn Minh Khanh, nơi tổ chức Trại hè Tiếng Anh năm 2025 với chủ đề “Great Adventure”. Các dự án bệnh viện và trung tâm y tế công cộng cũng đang được triển khai, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của dân số ngày càng tăng. Việc ứng dụng công nghệ số, như Cổng tra cứu thông tin khám chữa bệnh của Sở Y tế, giúp người dân tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn.