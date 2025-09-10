Quảng Ninh ưu tiên phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

(TBTCO) - Khởi nghiệp sáng tạo đang trở thành “đường cao tốc” đưa tri thức và công nghệ hòa nhịp cùng đời sống. Quảng Ninh, với nền tảng tăng trưởng ấn tượng và tư duy đột phá, đang vươn lên như điểm sáng kết nối nguồn lực toàn cầu và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp.

Ngày 10/9/2025, tại Quảng Ninh, Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần 7 - Quảng Ninh 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, các trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng startup trong và ngoài nước.

Sự kiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức, được xem là điểm nhấn quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quang cảnh Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 - Quảng Ninh

Khởi nghiệp sáng tạo là đường cao tốc phát triển

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: “Khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là một phong trào, mà là công cuộc lớn của cả quốc gia, là động lực tăng trưởng mới, là ‘đường cao tốc’ đưa tri thức, công nghệ và mô hình kinh doanh đột phá đi vào đời sống, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế”. Ông cũng khẳng định Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng vững chắc: GRDP nửa đầu năm 2025 tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu cả năm trên 14%; GRDP bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 10.272 USD; và tỉnh liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh PCI.

Từ đó, Diễn đàn lần này hướng tới ba thông điệp lớn: hội tụ nguồn lực, gia tốc đổi mới, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp. Theo lãnh đạo tỉnh, Quảng Ninh cam kết tiếp tục xây dựng “không gian thử nghiệm” cho các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, du lịch thông minh, công nghiệp văn hoá, logistics, đồng thời hỗ trợ vốn mồi, tư vấn pháp lý và kết nối nhà đầu tư cho startup.

Chính sách và thể chế: Biến tư duy thành hành động

Ở góc độ chính sách, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh khẳng định Diễn đàn là dịp quan trọng để “định hình thể chế, ươm mầm những ý tưởng và khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm”. Ông cho biết Bộ đang hoàn thiện nhiều chính sách mới, trong đó có việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ để tăng cường khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ, coi đây là tài sản có thể định giá và thế chấp.

“Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp khởi nghiệp là tìm được thị trường cho sản phẩm mới. Vì vậy, chúng tôi đề xuất cơ chế để các tổ chức, cá nhân trong nước được khuyến khích mua và sử dụng sản phẩm mới, dịch vụ mới của startup. Đây không chỉ là cách tạo thị trường mà còn giúp người dùng trải nghiệm và hoàn thiện sản phẩm”, Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh. Ông cũng đề nghị Quảng Ninh sớm xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương, qua đó kết nối mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương với quốc gia và quốc tế.

Đặc biệt, bên lề Diễn đàn còn có tập huấn chuyên đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số cho doanh nghiệp và sinh viên, cũng như trưng bày sản phẩm công nghệ, startup và sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, sự kiện trung tâm là Hội nghị Thượng đỉnh về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Quảng Ninh với chủ đề: “Hội tụ nguồn lực toàn cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số”. Hội nghị tập trung thảo luận giải pháp kết nối nguồn lực toàn cầu để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương mạnh mẽ.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã phát động chương trình “Công cuộc khởi nghiệp sáng tạo Quảng Ninh đến năm 2030” với thông điệp “10 ngàn doanh nghiệp cùng ấn phẩm về kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo”.

Sự kiện còn chứng kiến nhiều biên bản hợp tác được ký kết, mở ra cơ hội cho các dự án thí điểm, chương trình ươm tạo trong các lĩnh vực thế mạnh của Quảng Ninh như du lịch thông minh, công nghiệp xanh và đô thị thông minh.

Định hướng hành động từ Quảng Ninh: Từ nâu sang xanh

Trong phát biểu bế mạc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Khởi nghiệp sáng tạo là công cụ then chốt để chuyển dịch cơ cấu từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên năng suất và tri thức, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển từ ‘nâu’ sang ‘xanh’”.

Tỉnh Quảng Ninh đưa ra 5 định hướng hành động sau Diễn đàn, bao gồm hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng cơ chế sandbox và đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ; mở dữ liệu và phát triển hạ tầng số để giảm chi phí cho doanh nghiệp; tăng cường tài chính cho đổi mới với vốn mồi, quỹ đầu tư và cơ chế mua sắm công; phát triển nhân lực và văn hóa đổi mới thông qua mentoring, ươm tạo, liên kết viện-trường-doanh nghiệp; đẩy mạnh liên kết vùng và quốc tế hóa, mời gọi tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư mở văn phòng và phòng R&D tại Quảng Ninh.

Một số gian hàng trưng bày sản phẩm tại Diễn đàn. Ảnh T.D

Với tầm nhìn chiến lược và sự đồng hành của Trung ương, Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Bắc Bộ. “Với quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới và nền tảng đã có, Quảng Ninh hoàn toàn có thể trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và điểm sáng của cả nước", Thứ trưởng Hoàng Minh tin tưởng.

Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia lần thứ 7 không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác mới mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo động lực cho thế hệ trẻ, doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chung tay thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng số.