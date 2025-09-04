Phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Thanh niên là nguồn lực sáng tạo và đổi mới quan trọng, cùng quy hoạch và chính sách tài chính tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số bền vững tại Việt Nam.

Nguồn lực mới cho đổi mới

Vai trò các động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số đang là vấn đề được quan tâm đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và các địa phương tìm kiếm giải pháp căn cơ để duy trì đà phát triển bền vững. Hội thảo khoa học thanh niên với chủ đề “Những động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số” do Chi đoàn Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội phối hợp cùng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các chi đoàn thanh niên.

Hội thảo tập trung trao đổi các vấn đề then chốt gồm quy hoạch phát triển, huy động nguồn lực, chính sách tài chính, vận hành chính quyền địa phương và vai trò của thanh niên trong nghiên cứu, sáng tạo và thực thi chính sách.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học thanh niên “Những động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số”. Ảnh: Thu Hương.

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính Lê Thị Thuỳ Vân mở đầu hội thảo bằng lời nhắc nhở sâu sắc về vị trí quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước, trích dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”. Đây không chỉ là lời động viên mà còn là kim chỉ nam trong chính sách phát triển nhân lực trẻ.

Theo ông Lê Anh Đức - Trưởng ban Ban Quy hoạch và Phát triển vùng, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính, mỗi vùng miền cần giải pháp phát triển phù hợp với đặc điểm văn hóa, trình độ và điều kiện kinh tế - xã hội riêng biệt để tăng hiệu quả quản lý và phát triển bền vững. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền để quản lý không gian phát triển hiệu quả, tránh chồng chéo và lãng phí nguồn lực.

“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thanh niên phải phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” - bà Vân khẳng định.

Trên cơ sở đó, bà Vân đề xuất tập trung thảo luận các nội dung then chốt gồm: hoàn thiện công tác quy hoạch, huy động hiệu quả nguồn lực tài chính, hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương và phát huy vai trò của thanh niên trong nghiên cứu, sáng tạo chính sách.

Quan điểm về quy hoạch không gian phát triển được ông Lê Anh Đức - Trưởng ban Ban Quy hoạch và Phát triển vùng, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính cũng đã làm rõ qua tham luận “Định hướng không gian phát triển mới trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp”. Ông Đức nhấn mạnh, quy hoạch phải đảm bảo sự đồng bộ giữa các khu vực và hệ thống hạ tầng phát triển, hình thành mạng lưới liên kết hiệu quả và bền vững. Việc phát triển không gian cần đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hợp lý, tôn trọng tự nhiên để đảm bảo tính lâu dài và khả năng chuyển đổi phù hợp với xu hướng kinh tế xanh, tuần hoàn.

Thanh niên với kinh tế số

Từ góc độ huy động nguồn lực, Thạc sĩ Đào Ngọc Lưu - Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội chia sẻ, việc khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, xã hội hóa và các kênh tài chính mới là yếu tố quyết định để tạo đà phát triển nhanh và bền vững.

Đầu tư tư nhân thúc đẩy tăng trưởng tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Nguồn: Cục Thống kê, Ngân hàng Thế giới.

“Chính sách tài chính và ngân sách nhà nước tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Cần đồng thời nâng cao quản lý tài chính, phát triển công cụ huy động vốn mới và tăng cường phối hợp để đảm bảo hiệu quả đầu tư” – bà Lưu nêu rõ.

Một điểm sáng được nhiều chuyên gia và đại biểu đồng thuận tại hội thảo là vai trò quan trọng của thanh niên trong công cuộc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng cũng có phần chia sẻ cụ thể về cách thế hệ trẻ đang đóng góp qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo và tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thanh niên không chỉ là lực lượng lao động dồi dào mà còn là nguồn sáng tạo, đổi mới quan trọng giúp chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh.

Từ những phân tích và đề xuất tại hội thảo, rõ ràng động lực tăng trưởng mới không chỉ là bài toán kinh tế đơn thuần mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò nguồn nhân lực trẻ và quản trị chính quyền hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam, đặc biệt là các địa phương như Hà Nội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và bền vững trong thập kỷ tới./.