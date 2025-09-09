Quảng Ninh: Quản lý, điều hành thu ngân sách hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để cán đích kế hoạch năm

(TBTCO) - Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 57.303 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2024. Chỉ sau 8 tháng, địa phương đã thu ước đạt 47.093 tỷ đồng, bằng 85% dự toán Trung ương giao và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt từ việc nâng cao chất lượng quản lý, điều hành thu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để cán đích kế hoạch năm.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định phân bổ chi tiết dự toán thu cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời đưa ra các kế hoạch cụ thể theo quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Cách làm này giúp tỉnh chủ động hơn trong việc đánh giá tiến độ, nhận diện sớm nguy cơ hụt thu và kịp thời điều chỉnh giải pháp. Quảng Ninh cũng thể hiện quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp bằng việc tổ chức nhiều cuộc làm việc tháo gỡ khó khăn, nhất là với ngành than - lĩnh vực đóng góp nguồn thu chủ lực. Chỉ trong tháng 8/2025, hàng loạt dự án khai thác, sản xuất than mới đã được khởi công, mở ra dư địa lớn cho tăng trưởng.

Song song, tỉnh còn hỗ trợ các doanh nghiệp FDI, điển hình là Foxconn, triển khai sản xuất sản phẩm công nghệ cao; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu dịch chuyển thị trường khi bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan. Những giải pháp này vừa đảm bảo dòng thu ngân sách ổn định, vừa nâng cao sức cạnh tranh cho kinh tế địa phương.

Quản lý thu chặt chẽ, khai thác triệt để các nguồn lực

Điểm nhấn trong 8 tháng đầu năm 2025 là sự tăng trưởng mạnh của nguồn thu nội địa, đạt 35.493 tỷ đồng, bằng 94% dự toán Trung ương giao và tăng tới 44% so với cùng kỳ 2024. Đặc biệt, khoản thu từ tiền sử dụng đất đạt 10.458 tỷ đồng, bằng 190% dự toán cả năm, trong đó riêng dự án Khu phức hợp Hạ Long Xanh đóng góp khoảng 7.000 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho việc Quảng Ninh tận dụng tốt dư địa từ lĩnh vực bất động sản, đồng thời quản lý chặt chẽ tiến độ các dự án trọng điểm.

Trong tháng 8/2025, một loạt các dự án khai thác, sản xuất than đã được khởi công đầu tư xây dựng. Ảnh CTV

Để củng cố nền tảng thu, các sở, ban, ngành đã tăng cường rà soát, phân tích nguồn thu theo từng sắc thuế, từng lĩnh vực. Những khoản thu có tiến độ tốt được tập trung khai thác mạnh để bù đắp cho các nguồn chậm hoặc khó hoàn thành. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quyết liệt trong công tác chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, kiểm soát hóa đơn điện tử và ngăn chặn gian lận. Ngành Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, đồng thời siết chặt quản lý biên giới để chống buôn lậu. Nhờ đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng ước đạt 11.600 tỷ đồng, dù chưa bằng kỳ vọng nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu thu chung.

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng thu NSNN của Quảng Ninh dự kiến đạt 274.000 tỷ đồng, cao hơn 30% so với giai đoạn 2016-2020. Trong đó, thu nội địa chiếm khoảng 71%, phản ánh xu hướng phát triển ổn định, giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên. Đây là bước chuyển quan trọng, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Quảng Ninh cần thu thêm khoảng 10.210 tỷ đồng để hoàn thành chỉ tiêu 57.303 tỷ đồng. Đây là áp lực không quá lớn khi các ngành mũi nhọn đang duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn đối mặt với một số thách thức: nguồn thu xuất nhập khẩu phụ thuộc nhiều vào biến động chính sách quốc tế; thu từ đất có thể chậm do vướng mắc thủ tục và giải phóng mặt bằng; cùng với đó là tác động từ chính sách giãn, hoãn thuế của Chính phủ.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Để ứng phó với những thách thức, tỉnh đã xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc tháo gỡ điểm nghẽn đất đai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tăng cường thu hồi nợ đọng và khai thác nguồn thu từ các dự án lớn. Ngành Thuế tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực còn dư địa lớn như tài nguyên khoáng sản, bất động sản, kinh tế số, giao dịch xuyên biên giới; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng và xử lý nghiêm vi phạm về hóa đơn. Ngành Hải quan phát huy vai trò trong cải cách thủ tục, chống gian lận thương mại, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của Quảng Ninh ước đạt 11.600 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2025. Ảnh T.T

Theo các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu không chỉ đạt trên 57.300 tỷ đồng thu ngân sách mà còn hướng tới nhiều chỉ tiêu quan trọng khác: đón 20 triệu lượt khách du lịch, kim ngạch xuất khẩu gần 4 tỷ USD, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 10%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,6%. Việc hoàn thành đồng bộ các mục tiêu này sẽ tạo động lực mạnh mẽ để Quảng Ninh bước sang nhiệm kỳ mới với nền tảng vững chắc.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy Quảng Ninh đã xây dựng được mô hình điều hành tài chính - ngân sách hiệu quả, gắn liền với cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và định hướng phát triển bền vững. Thành công trong việc hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2025 sẽ không chỉ bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, mà còn khẳng định vị thế của Quảng Ninh trong nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về năng lực quản lý tài chính công.