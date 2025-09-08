(TBTCO) - Trong bất cứ giai đoạn nào, Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn là “cánh chim đầu đàn” khi không chỉ đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong thu ngân sách nhà nước, mà còn tiên phong trong cải cách, chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tối ngày 7/9, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, với vai trò là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thuế, tổ chức quản lý thu ngân sách theo quy định của pháp luật. Ngành Thuế đã có những đóng góp to lớn, đồng hành cùng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt là trong 10 năm đầu, sau khi Nhà nước dân chủ ra đời, thuế được coi là công cụ động viên nguồn lực để phục vụ nhu cầu cấp thiết của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Khuyến khích phát triển kinh tế tại các vùng giải phóng, đảm bảo cho bộ đội ăn no, đánh thắng. Đáp ứng nguồn lực tài chính cho nhà nước non trẻ, mà đỉnh cao là đã huy động được nguồn lực cần thiết cho chiến dịch Điện Biên Phủ đi đến thắng lợi.

Bước sang giai đoạn 1956 - 1975, Chính phủ chủ trương chuyển từ thuế tự nguyện sang nộp thuế bắt buộc. Ngành Thuế đã tham mưu cho Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành một hệ thống thuế hoàn chỉnh. Gồm thuế nông nghiệp và 12 sắc thuế, phù hợp với điều kiện hai miền Nam - Bắc. Giai đoạn này, cả nước tiến hành đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược là vừa tiến hành xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngành Thuế cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương phát động và thực hiện phong trào: “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Với nỗ lực liên tục và không ngừng nghỉ của ngành Thuế, cũng như sự ủng hộ của nhân dân, đã góp phần quan trọng cho công cuộc kiến thiết miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam. Làm nên đại thắng mùa Xuân lịch sử năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh với dấu mốc lịch sử 30/4/1975.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 do ngành Thuế quản lý đã vượt mốc 1,7 triệu tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 5 năm trở lại đây đạt khoảng 8,6%/năm. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ.

“Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong 40 năm kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, ngành Thuế từng bước hoàn thiện thể chế, không ngừng đổi mới, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền tài chính quốc gia” - ông Dũng phát biểu.

Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, từ các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết được triển khai, công tác thu ngân sách của ngành Thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng quy mô thu ngân sách ngày càng tăng với số thu nội địa qua nhiều năm đều đạt và vượt dự toán được giao.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 do ngành Thuế quản lý đã vượt mốc 1,7 triệu tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 5 năm trở lại đây đạt khoảng 8,6 %/năm. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ.

Những con số biết nói là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của toàn ngành Thuế. Trong đó, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 99,5% người nộp thuế khai và nộp thuế điện tử; hơn 96% hồ sơ được hoàn thuế, trong đó việc hoàn thuế thu nhập cá nhân được xử lý trực tuyến.

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã triển khai ứng dụng eTax Mobile với nhiều tính năng hiện đại. Đến nay, ứng dụng đã ghi nhận hơn 3,8 triệu lượt cài đặt, sử dụng, tích hợp sinh trắc học và kết nối với ứng dụng NeID của Bộ Công an. Đây là khẳng định quyết tâm của ngành Thuế, thực hiện đúng mục tiêu hướng đến người nộp thuế là trung tâm để phục vụ…

Tập thể lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh tại buổi lễ.

Với TP. Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước, Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn là "cánh chim đầu đàn", đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong thu ngân sách quốc gia. Đồng thời dẫn dắt nhiều mô hình cải cách, chuyển đổi số, hiện đại hoá quản lý thuế. Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Từ ngày 1/7/2025, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã chính thức tiếp nhận và quản lý thêm địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). 3 địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam, là đầu tàu công nghiệp, dịch vụ, logistics, năng lượng và du lịch.

“Việc hợp nhất không chỉ là sự kiện để tổ chức bộ máy mà còn là một dấu son lịch sử. Thể hiện tầm nhìn chiến lược trong tinh gọn, hiện đại hóa ngành thuế. Đồng thời đặt ra yêu cầu mới tới tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Thuế TP. Hồ Chí Minh. Đây là niềm tự hào to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó” - ông Dũng nói.

Tại lễ kỷ niệm, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế đại diện cho Ban lãnh đạo Cục Thuế gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những đóng góp hết sức quan trọng trong suốt những năm qua của cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và nay là Thuế TP. Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất.

Phó Cục trưởng Cục Thuế cũng đánh giá, số thu ngân sách của TP. Hồ Chí Minh hiện nay chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng thu ngân sách toàn quốc. Quan trọng hơn, với vị thế là trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu, TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu tàu, và ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý thuế, tổ chức thu ngân sách, đồng hành cùng sự phát triển chung của đất nước.

Ông Mai Sơn cũng cho rằng, việc cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm truyền thống vẻ vang của ngành Thuế. Nhìn lại từ khi hệ thống Thuế thống nhất được hình thành đến nay, càng làm nổi bật công lao của các thế hệ cán bộ, công chức, nguyên lãnh đạo ngành Thuế qua các thời kỳ - những người đã đặt nền móng, xây dựng và vun đắp để Thuế TP. Hồ Chí Minh có được vị thế lớn mạnh như hôm nay.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng nhấn mạnh, Thuế TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục duy trì, nâng cao kết quả đã đạt được. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục những tồn tại, hạn chế, để thực sự trở thành “cánh chim đầu đàn” không chỉ trong công tác thu ngân sách mà còn trong cải cách, hiện đại hóa, đặc biệt là chuyển đổi số mạnh mẽ - nhiệm vụ đang được toàn ngành đặt lên hàng đầu.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Đặt kỳ vọng cho giai đoạn mới, ông Mai Sơn đề nghị Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tận tâm, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Đóng góp ngày càng quan trọng vào kết quả chung của ngành Thuế Việt Nam.

Bên cạnh những thành tích chuyên môn, lãnh đạo Cục Thuế cũng ghi nhận sự năng động, nhiệt huyết của tập thể cán bộ, công chức Thuế TP. Hồ Chí Minh qua các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể thao. Những hoạt động đã giúp gắn kết tập thể, nuôi dưỡng tình yêu nghề và tạo động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.