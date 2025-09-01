Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia: Nơi hội tụ và lan toả các giá trị tri thức

(TBTCO) - Sau gần 6 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã trở thành đầu mối kết nối doanh nghiệp, trường đại học, quỹ đầu tư và chuyên gia toàn cầu, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ startup Việt vươn ra thế giới.

Bệ phóng giúp startup Việt vươn mình

Trong không gian Hội trường Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chật kín chỗ ngồi một ngày cuối tháng 4/2025, CTCP Công nghệ Loca AI - một startup của Việt Nam đã giới thiệu nền tảng trí tuệ nhân tạo ngôn ngữ mang tên Loca AI với thông điệp “Dùng tiếng Việt đi khắp năm châu”.

Nền tảng của Loca AI không chỉ là công cụ dịch thuật, mà còn là một hệ sinh thái AI toàn diện hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ, được tối ưu đặc biệt cho người dùng tiếng Việt. Nền tảng này kết hợp công nghệ AI thế hệ mới, phần mềm linh hoạt và thiết bị phần cứng thông minh.

Không giấu niềm vui với những thành quả bước đầu hết sức tích cực, ông Vũ Ngọc Quyết - Nhà sáng lập Loca AI cho biết, tất cả đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển.

Ảnh tư liệu.

Bằng việc gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn và doanh nghiệp tại các sự kiện trong nước và quốc tế như Triển lãm công nghệ quốc tế Smart City Asia 2025 hay Diễn đàn Đầu tư Toàn cầu vì Hòa bình và Thịnh vượng thời gian qua, Loca AI đang lên kế hoạch để có thể sản xuất kính thông minh “Made in Vietnam” ngay trong năm 2025.

Để Loca AI có được những bước phát triển đó, ông Quyết cho rằng, có sự giúp sức không nhỏ từ NIC. Giống như nhiều startup Việt khác, Loca AI đã được NIC đồng hành, hỗ trợ trong những năm trở lại đây.

Một doanh nghiệp khác cũng đang có những bước phát triển nhanh chóng trong cộng đồng công nghệ là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Công nghệ ONION - startup chuyên cung cấp giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp, cá nhân về giải trí, giáo dục, kinh doanh.

Đầu tháng 6/2025, ONION đã ra mắt dự án ONION Gaming Club, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực giải trí mô phỏng. Ông Phạm Đình Minh - Ban Phát triển kinh doanh, Công ty ONION cho biết, “NIC đã hỗ trợ cho những startup như chúng tôi rất nhiều về mặt bằng. Nhờ đó, công ty có nguồn lực để đầu tư thêm vào các trang thiết bị công nghệ cao”.

Không riêng 2 doanh nghiệp trên, mà đã có rất nhiều startup lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đã và đang được NIC “chắp cánh” thông qua các hoạt động hỗ trợ như: liên kết đối tác, các hội thảo và kết nối giúp cho doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tiếp cận các quỹ đầu tư…

Chia sẻ tại một sự kiện gần đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá, sau gần 6 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập, tập thể lãnh đạo, nhân viên NIC đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn để từng bước xây dựng, đưa NIC phát triển trở thành một trung tâm hàng đầu về đổi mới sáng tạo của Việt Nam, cơ bản đạt được các mục tiêu cốt lõi, qua đó có nhiều đóng góp hết sức quan trọng cho hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước.

Có thể nói, sau gần 6 năm thành lập, NIC đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam. Trung tâm đã hoàn thiện hạ tầng tại Hà Nội và Hòa Lạc, xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. NIC đã ươm tạo hơn 1.000 startup, kết nối hơn 1.500 doanh nghiệp, tổ chức hơn 30 chương trình đào tạo và nhiều hoạt động kết nối vốn, thương mại với đối tác quốc tế như JETRO, Dassault Systems, Google, Meta…

Đồng thời, NIC thúc đẩy liên kết giữa Chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và hơn 200 quỹ đầu tư, phát triển mạng lưới 2.000 chuyên gia tại 20 quốc gia. Trung tâm đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như Vietnam Venture Summit, VIIE, VVS, VIC, thu hút cam kết đầu tư gần 2 tỷ USD năm 2023.

Trong lĩnh vực nhân lực, NIC xây dựng chương trình đào tạo thiết kế vi mạch, hợp tác với Intel, Synopsys, Cadence, Siemens, các đại học lớn, cung cấp học bổng và phần mềm thiết kế cho hàng chục trường.

Phát huy vai trò hạt nhân, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo

Ngày 5/5/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2025/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Tiếp đó, ngày 4/7/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2356/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Ảnh tư liệu.

Đây được xem là những bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng để NIC phát huy tối đa vai trò trung tâm kết nối và dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc NIC nhận định, Nghị định 97 là một dấu mốc mang tính bước ngoặt, mở ra khung pháp lý toàn diện cho các hoạt động của NIC. Nghị định mới không chỉ cho phép NIC triển khai dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn trao quyền huy động nguồn lực, đặc biệt từ khu vực tư nhân, điều kiện tiên quyết để xây dựng một mô hình vận hành bền vững và linh hoạt.

Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung nhiều cơ chế ưu đãi đặc thù, như cấp phép lao động thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài - yếu tố quan trọng giúp thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ cao đến làm việc tại Việt Nam.

Trước yêu cầu từ các nghị quyết lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW, NIC xác định rõ trách nhiệm của mình là đầu mối dẫn dắt, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Chia sẻ về các định hướng lớn của NIC trong thời gian tới, ông Huy cho biết, NIC sẽ phối hợp với các tập đoàn công nghệ quốc tế như Google, Samsung và Intel để triển khai các chương trình đào tạo, phổ cập kiến thức và kỹ năng cho cộng đồng khởi nghiệp, qua đó nâng cao nhận thức và năng lực đổi mới sáng tạo.

Để lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trong trường đại học, NIC đang xây dựng hệ thống trung tâm khởi nghiệp sáng tạo tại các trường đại học, hiện đã có gần 80 trường tham gia. Đây là nền tảng hình thành thế hệ doanh nhân trẻ có năng lực đổi mới sáng tạo ngay từ ghế nhà trường.

Ông Huy nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là lĩnh vực có tính động cao, thay đổi liên tục theo công nghệ và thị trường, vì vậy, thể chế cần nhanh nhạy và linh hoạt để không bỏ lỡ cơ hội đón nhận các làn sóng đầu tư. Nghị định 97 và các chính sách mới đã tạo điều kiện thuận lợi để NIC hoàn thiện vai trò hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, không chỉ trong cộng đồng doanh nghiệp, mà cả trong giới học thuật, người lao động trẻ và chuyên gia công nghệ cao.

“Chúng tôi kỳ vọng NIC sẽ trở thành một biểu tượng đổi mới sáng tạo quốc gia - nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Việt Nam” - ông Huy nhấn mạnh