Chính phủ thảo luận về 11 dự án luật, nghị quyết quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội

(TBTCO) - Các dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Thống kê (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi) … được Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, ngày 13/9/2025.

Ngày 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (phiên thứ hai) để xem xét, cho ý kiến với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Tại phiên họp chuyên đề này, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến với 10 dự án luật và 1 nghị quyết của Quốc hội, dự kiến trình thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (phiên thứ hai). Ảnh: Nhật Bắc

10 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Đầu tư (sửa đổi).

Dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội là Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, là đột phá của đột phá; khi thể chế còn những điểm nghẽn, vướng mắc thì phải tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển, phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thủ tướng cho biết, tại các cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội vừa qua về công tác chuẩn bị Đại hội của 2 Đảng bộ, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, quyết tâm đưa thể chế, pháp luật từ điểm nghẽn trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá", tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, chuyển trạng thái từ quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung trí tuệ, thời gian, công sức, kinh nghiệm cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế trên tinh thần đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách làm, cách tiếp cận; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng chưa có pháp luật điều chỉnh, hoặc đã có pháp luật nhưng không còn phù hợp với thực tiễn, "cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì luật hóa; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội".

Thủ tướng lưu ý, trong quá trình hội nhập, cần hài hòa hóa quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp, thông lệ quốc tế, tuân thủ các cam kết quốc tế của Việt Nam; từ đó tăng cường hợp tác, đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương để góp phần, tham gia giải quyết những vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu mà không một nước nào có thể đơn độc giải quyết được và hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng, tác động tiêu cực tới Việt Nam.

Theo Thủ tướng, 11 nội dung được Chính phủ xem xét, cho ý kiến trong phiên họp này nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm và thực hiện quyền của công dân trong khiếu nại, tố cáo; tạo cơ chế, chính sách đặc biệt để Việt Nam tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, các đại biểu tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung trao đổi những vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau cần thảo luận, xin ý kiến Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và hết sức chú ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến đối tượng tác động, các chuyên gia, nhà khoa học với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng.