Giá bán bất động sản TP. Hồ Chí Minh và vùng vệ tinh “nhảy múa”

(TBTCO) - Các chuyên gia bất động sản cho hay, vào thời điểm hiện tại, tỷ lệ hấp thụ thị trường nhà ở TP. Hồ Chí Minh tăng 5 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá bán chênh lệch rất đáng kể, phân khúc căn hộ ở TP. Hồ Chí Minh, mức cao nhất lên đến gần 500 triệu đồng/m2, thấp nhất là 35 triệu đồng/m2. Còn đối với phân khúc nhà phố, biệt thự, giá bán cao nhất neo ở mức 700 tỷ đồng/căn.

Giá bán bất động sản căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh chênh lệch nhau rất lớn. Tại khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) giá vẫn khá thấp. Ảnh: Dự án căn hộ AK Tower được chủ đầu tư OBC Holdings chào bán với mức giá chỉ 35 triệu đồng/m2.

TP. Hồ Chí Minh có giá bán lên gần 500 triệu đồng/m2

Theo thống kê từ Bộ phận nghiên cứu và tư vấn phát triển (DKRA Group), trong tháng 8/2025, nguồn cung sơ cấp của thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận (bao gồm Tây Ninh và Đồng Nai) ghi nhận tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh duy trì vị trí dẫn đầu, đạt hơn 12.000 căn, chiếm 96,3% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Đồng Nai chiếm 2,1%, còn Tây Ninh chiếm 1,6%.

Tuy nhiên, nguồn cung mới đưa ra thị trường trong tháng 8 đạt gần 3.000 căn, gấp 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2024. Sức cầu chung toàn thị trường tiếp tục khởi sắc, gấp 5,7 lần so với cùng kỳ, giao dịch tập trung phần lớn ở các dự án tại TP. Hồ Chí Minh.

Giá bán từng vùng cũng có sự chênh lệch không đáng kể, ngoại trừ TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, mức giá bán TP. Hồ Chí Minh trong tháng 8/2025 mức thấp nhất là 37 triệu đồng/m2, cao nhất 495 triệu đồng/m2. Dự án cao tầng ở Đồng Nai có giá bán thấp nhất 33 triệu đồng/m2, cao nhất 44 triệu đồng/m2.

CBRE Việt Nam dự báo, từ nay đến năm 2027, giá căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh (cũ) sẽ tiếp tục tăng trung bình 10%/năm. Tại Bình Dương (cũ) mức tăng 14%/năm, Đồng Nai cũ tăng 15%, Long An (cũ) tăng tới 21%/năm…

So với TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, Tây Ninh được đánh giá có hệ thống bất động sản cao tầng còn hạn chế. Thế nhưng, trong vài năm qua, sự ồ ạt của các chủ đầu tư lớn làm cho bất động sản tại Long An (cũ) trở nên rất sôi động, giá bán chung cư cũng tăng cao, dao động từ 27 triệu – 57 triệu đồng/m2.

Phân khúc căn hộ hạng A dẫn đầu, chiếm 41,6% nguồn cung sơ cấp toàn thị trường tập trung tại TP. Hồ Chí Minh, trong khi hạng B và C dẫn dắt nguồn cung tại khu vực vùng ven và tỉnh giáp ranh.

Mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận tăng 2% - 6% so với tháng trước. Giá bán cũng như thanh khoản thị trường thứ cấp tăng, các giao dịch tập trung ở những dự án thuận tiện kết nối về khu vực trung tâm thành phố, pháp lý hoàn thiện, đã bàn giao nhà và có tiến độ xây dựng nhanh chóng.

Còn thống kê từ CBRE Việt Nam cho thấy, giá căn hộ ở thị trường sơ cấp trong nửa đầu năm nay đã tăng gần 30% so với cùng kỳ. Hầu hết dự án chung cư mới tại khu trung tâm TP. Hồ Chí Minh đang chào bán giá 110 - 120 triệu đồng/m2, rất hiếm dự án dưới 100 triệu đồng/m2.

Điển hình như một dự án khác cạnh bên của Gamuda Land là Eton Park đang chào bán những block cuối cùng với 8.500 USD/m2, tương đương mỗi m2 hơn 210 triệu đồng. Trong khi hồi đầu năm 2024, những căn hộ tại đây bán với giá 110 - 120 triệu đồng/m2. Như vậy, chỉ sau khoảng một năm rưỡi, mức giá đã được đẩy lên gấp đôi.

Dự án Agora City nằm ở Trung tâm hành chính xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh kết nối trực tiếp ra cao tốc về TP. Hồ Chí Minh, đã có sổ con từng nền nhưng giá bán khá "mềm" với 19 triệu đồng/m2. Ảnh: Kỳ Phương

Biệt thự, nhà phố neo cao ở mức 700 tỷ đồng/căn

Theo báo cáo từ DKRA Group, trong tháng 8/2025 phân khúc biệt thự, nhà phố tại TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận có nguồn cung và lượng tiêu thụ sơ cấp ghi nhận nhiều cải thiện tích cực với mức tăng lần lượt là 13% và gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Nguồn cung mới có sự phục hồi đáng kể so với tháng 8/2024 và chiếm khoảng 10% trên tổng cung sơ cấp. Trong đó TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh dẫn dắt nguồn cung mới của thị trường.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu thị trường khi chiếm khoảng 42% tỷ trọng cung sơ cấp và 58% tổng lượng tiêu thụ. Trong đó, nhóm sản phẩm có mức giá trung bình khoảng 10 tỷ đồng/căn đóng vai trò là chủ lực thanh khoản thị trường.

Mặt bằng giá sơ cấp tăng nhẹ so với tháng trước và tiếp tục neo cao do tác động của các loại chi phí đầu vào. Giá bán biệt thự cao nhất tại TP. Hồ Chí Minh 700 tỷ đồng/căn, thấp nhất 2,5 tỷ đồng/căn. Đồng Nai có giá bán cao nhất 228,5 tỷ đồng/căn, thấp nhất 2,4 tỷ đồng/căn. Tây Ninh có giá bán dao động 2,7 tỷ đồng – 39,4 tỷ đồng/căn.

Song song đó, các chính sách chiết khấu, hỗ trợ thanh toán, vay vốn ngân hàng,… được các chủ đầu tư duy trì áp dụng nhằm kích cầu thanh khoản.

Ở thị trường thứ cấp, ghi nhận mặt bằng giá đi ngang so với tháng trước. Nhóm các sản phẩm thuộc tổ hợp các khu đô thị, đa dạng tiện ích nội ngoại khu, mang tính thương mại cao, pháp lý hoàn thiện,… thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Ông Võ Hồng Thắng – Phó tổng giám đốc DKRA Group nhận định, trước đây, người mua bất động sản chủ yếu để đầu tư (thường chiếm tỷ lệ khoảng 70%). Hiện nay, “khẩu vị” của người tiêu dùng đã chuyển dần sang những sản phẩm có nhu cầu ở thật, bởi dòng sản phẩm này luôn có tính thanh khoản cao, mức giá phù hợp, tập trung khu vực đông dân cư, đầy đủ tiện ích.