TP. Hồ Chí Minh: Giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong giao dịch liên kết

(TBTCO) - Ngày 13/9, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tavitax tổ chức hội thảo chuyên đề ''Chuyển giá và quản trị rủi ro thuế toàn diện'' nhằm thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp nắm rõ những quy định về giao dịch liên kết để hạn chế thấp nhất rủi ro liên quan trong hoạt động sản xuất kinh.

Sự kiện liên quan đến lĩnh vực giao dịch liên kết, chuyển giá, quản trị rủi ro về thuế thu hút hơn 200 doanh nghiệp tại địa phương quan tâm, tham dự.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tavitax cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng và dòng vốn FDI dồi dào, hệ sinh thái của các doanh nghiệp trong nước ngày càng phát triển thì giao dịch liên kết, chuyển giá giữa các công ty trong cùng tập đoàn đang ngày càng phổ biến.

Phó Trưởng ban Pháp chế - Cục Thuế Lê Văn Hải thông tin về chính sách thuế sắp có hiệu lực. Ảnh: Đỗ Doãn

Đây cũng là một trong những trọng tâm kiểm soát của cơ quan thuế nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ nghĩa vụ thuế. Do đó, vấn đề kiểm soát chuyển giá/giao dịch liên kết và quản trị rủi ro thuế không chỉ là một yêu cầu tuân thủ pháp lý, mà còn là yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp.

Đáng chú ý, năm 2025, khi các chuẩn mực quốc tế như OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) và quy định pháp luật Việt Nam ngày càng siết chặt, nhiều doanh nghiệp đã chịu ảnh hưởng từ thanh tra chuyên sâu, dẫn đến trường hợp truy thu thuế, xử phạt và tiền chậm nộp đáng kể.

''Đó là lý do Tavitax tổ chức hội thảo nhằm hướng dẫn doanh nghiệp phương pháp xác định giá theo chuẩn OECD cũng như cách áp dụng tại Việt Nam; đồng thời xử lý các tình huống thực tế về giao dịch liên kết; giới thiệu các giải pháp và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược thuế an toàn và tối ưu hiệu quả'' - ông Lê Anh Tuấn nói.

Phó Trưởng Phòng Thanh kiểm tra 3-Thuế TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tuyền phân tích sâu các rủi ro về trong giao dịch liên kết. Ảnh: Đỗ Doãn

Tại hội thảo, ông Lê Văn Hải - Phó Trưởng Ban Pháp chế (Cục Thuế), ThS Nguyễn Hữu Tuyền – Phó Trưởng Phòng Thanh kiểm tra 3 (Thuế TP. Hồ Chí Minh) đã thông tin và phân tích chi tiết các quy định pháp lý liên quan đến chuyển giá, quản trị rủi ro thuế; thực hành xây dựng hồ sơ giao dịch liên kết đạt chuẩn theo yêu cầu; giải quyết tình huống thực tế, mang tính thực tiễn cao để doanh nghiệp dễ dàng áp dụng; tiếp cận các phương pháp tư vấn từ chuyên gia tư vấn thuế và đại diện cơ quan thuế…

Thông tin từ hai chuyên gia thuế đã giúp các doanh nghiệp tiếp cận kiến thức cập nhật như: nắm rõ các quy định mới, chuẩn bị hồ sơ hiệu quả cho thanh tra – kiểm tra thuế; tăng năng lực ứng phó bởi có khả năng chủ động xây dựng phân tích tình huống, xử lý rủi ro về thuế; mở rộng mạng lưới như kết nối với các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện cơ quan thuế.

Ghi nhận tại hội thảo cho thấy, doanh nghiệp tham dự có được thêm góc nhìn toàn diện, kết hợp giữa quy định pháp luật và thực tiễn thanh tra, kiểm tra thuế; giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và phòng tránh sai phạm về kế toán-thuế, hỗ trợ ''tầm soát'' sổ sách kế toán; đồng thời chủ động xây dựng hệ thống quản trị thuế minh bạch, tuân thủ đúng pháp luật thuế, quản trị rủi ro về thuế hiệu quả và tối ưu chi phí thuế tốt nhất.

Hội thảo về giao dịch liên kết thu hút gần 200 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tham dự. Ảnh: Đỗ Doãn