Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh): Điểm sáng thu hút đầu tư phát triển du lịch, bất động sản

(TBTCO) - Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là một phần của vùng đô thị TP. Hồ Chí Minh mở rộng, tiếp tục là điểm sáng thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển du lịch, hạ tầng bất động sản.

26 dự án được phê duyệt đang vận hành

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), hiện nay vùng Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có tổng 26 dự án được phê duyệt, phần lớn tập trung tại các khu công nghiệp trọng điểm như Phú Mỹ, Châu Đức và Long Sơn. Nhiều tập đoàn công nghiệp toàn cầu gồm Hyosung (Hàn Quốc), BOE (Trung Quốc), SCG (Thái Lan) và Trelleborg (Thụy Điển), đã hiện diện và mở rộng hoạt động tại đây.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu giàu tiềm năng kinh tế biển. Ảnh: CTV

7 tháng của năm 2025, TP. Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, đã vươn lên dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,02 tỷ USD, chiếm 16,69% tổng vốn đầu tư cả nước.

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cũng đánh giá cao việc dòng vốn mới đang đổ vào các trung tâm tăng trưởng cốt lõi gồm Bà Rịa, Vũng Tàu, Phú Mỹ, Long Điền và Long Hải.

Ông Trí Hiếu cho rằng, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh nằm trên trục tăng trưởng kinh tế của miền Nam, là cửa ngõ hàng hải của toàn vùng Đông Nam Bộ, sở hữu lợi thế kết nối mạnh mẽ cho thương mại trong nước và quốc tế. Ở đây còn quỹ đất lớn để mở rộng nhà ở, thương mại và công nghiệp. Quan trọng hơn, giá đất vẫn ở mức hợp lý so với các đô thị vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh như Bình Dương hay Đồng Nai.

Các nhà đầu tư cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, ngoài lĩnh vực sản xuất, các đô thị ven biển như Vũng Tàu, Long Hải và thị xã Phú Mỹ đang chứng kiến sự bùng nổ về du lịch và phát triển đô thị thông minh.

Sôi động các dự án du lịch bất động sản

Là điểm đến du lịch lâu đời, khu Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành “điểm nóng” bất động sản tương lai của khu vực Đông Nam Bộ.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sôi động các dự án du lịch bất động sản. Ảnh: TL

Địa phương này còn sở hữu lợi thế vượt trội về hạ tầngcảng biển và hàng không. Cụm cảng nước sâu Cái Mép- Thị Vải là một trong những cảng lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong hành lang kinh tế Mộc Bài - TP. Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu cũng như hành lang xuyên Á.

Cửa ngõ hàng hải này giữ vai trò chiến lược trong thuhút vốn đầu tư quốc tế và thúc đẩy phát triển côngnghiệp. Từ đó, làn sóng chuyên gia và lao động đổ về các khu công nghiệp địa phương đã làm gia tăng nhucầu nhà ở và không gian thương mại.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố sức hút của Bà Rịa - Vũng Tàu, khẳng định vị thế là một trongnhững thị trường bất động sản sôi động nhất Việt Nam.

Hơn nữa, cùng với việc đầu tư đưa vào hoạt động Cảng hàng không quốc tế Long Thành, khu vực Hồ Tràm củavùng Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đang ngày càng được các nhà đầu tư bất động sản du lịch quan tâm.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, thị trường bất động sản khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới sẽ tiếp tục sôi động khi hưởng lợi từ loạt dự án hạ tầng lớn như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, tuyến ven biển và tuyến đường sắt nhẹ kết nối TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu.

Những công trình này kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và kích thích tăng trưởng toàn vùng. Với hàng loạt dự án đã được chính quyền địa phương chấp thuận chủ trương, chủ đầu tư dự kiến phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng và đô thị tầm cỡ quốc tế trải dài từ Vũng Tàu, Long Hải đến đảo Gò Găng./.