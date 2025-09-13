Quảng Ninh hướng tới là điểm đến an toàn, hấp dẫn của nhà đầu tư

(TBTCO) - Từ một địa phương giàu tiềm năng, Quảng Ninh đang dần vươn lên trở thành điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với môi trường minh bạch, hạ tầng hiện đại và tầm nhìn phát triển bền vững, tỉnh đang khẳng định vị thế “đất lành” cho những dự án tỷ USD.

Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Trong bức tranh kinh tế của Việt Nam, Quảng Ninh nổi lên như một điểm sáng về thu hút đầu tư. Tỉnh không chỉ có vị trí chiến lược, cửa ngõ giao thương với Trung Quốc, mà còn nổi bật với tầm nhìn phát triển bền vững, lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo cho thành công của địa phương. Nhờ quyết tâm cải cách mạnh mẽ, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo dựng môi trường minh bạch, thông thoáng, Quảng Ninh đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Dự án Cụm công nghiệp Đông Mai (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến sắp khánh thành. Ảnh Thanh Tân

Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2025, tổng vốn FDI vào tỉnh đạt 318,5 triệu USD, trong đó khu công nghiệp và khu kinh tế chiếm tới hơn 85%. Quảng Ninh đã đón 17 dự án mới với số vốn đăng ký trên 193 triệu USD và 13 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn 123,5 triệu USD. Dù thương mại toàn cầu nhiều biến động, dòng vốn ngoài ngân sách trong nước vẫn tăng trưởng mạnh, lũy kế đạt hơn 194.000 tỷ đồng, gấp 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức hút đặc biệt của tỉnh đối với các nhà đầu tư trong nước.

Tính chung 8 tháng, toàn tỉnh Quảng Ninh có 1.568 doanh nghiệp thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 11.840, với tổng vốn đăng ký hơn 405.000 tỷ đồng.

Không chỉ tăng về số vốn, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tại Quảng Ninh cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng. Trong tháng 8, có 347 doanh nghiệp mới ra đời, tăng hơn 105% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 2.729 tỷ đồng. Những con số này phản ánh niềm tin mạnh mẽ mà cộng đồng doanh nghiệp dành cho môi trường đầu tư của Quảng Ninh.

Điểm đáng chú ý là hàng loạt tập đoàn quốc tế quy mô lớn đang tìm đến Quảng Ninh với những dự án chiến lược. Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) đề xuất xây dựng hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục với tổng vốn 10.000 tỷ đồng, mở ra viễn cảnh phát triển đô thị thông minh, sinh thái phía Bắc vịnh. Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển xanh THDV thì trình bày ý tưởng tổ hợp kinh tế tuần hoàn năng lượng xanh GH2 tại Khu công nghiệp Hải Hà, với tổng vốn dự kiến 5 tỷ USD, bao gồm sản xuất hydro xanh, chăn nuôi bò Angus và phát triển vùng nguyên liệu rộng tới 70.000 ha. Những dự án quy mô này hứa hẹn tạo ra động lực phát triển mới, phù hợp với định hướng kinh tế xanh và bền vững của tỉnh.

Bên cạnh đó, nhiều dự án trọng điểm khác cũng đang được triển khai như Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh với vốn đầu tư gần 2 tỷ USD, công suất 1.500 MW, dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Dự án này được kỳ vọng sẽ đóng góp ngân sách hơn 67.000 tỷ đồng trong vòng 25 năm.

Ngoài ra, tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ các công trình như Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long 5.200 tỷ đồng, Nhà máy Yazaki tại KCN Đông Mai 35 triệu USD hay Nhà máy Tenma Việt Nam 56 triệu USD. Ở lĩnh vực du lịch – dịch vụ, Quảng Ninh tiếp tục gây chú ý với tổ hợp nghỉ dưỡng Monbay Vân Đồn trị giá 1 tỷ USD và khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Vân Đồn có tổng vốn hơn 2 tỷ USD. Tất cả tạo nên một bức tranh đầu tư sôi động, khẳng định sức hút đặc biệt của Quảng Ninh.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Điều làm nên sức hấp dẫn của Quảng Ninh không chỉ là vị trí địa lý hay hạ tầng hiện đại, mà còn là tinh thần cải cách quyết liệt và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tỉnh luôn lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo điều hành, coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương. Các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, thời gian xử lý rút ngắn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận chính sách. Mô hình “một cửa liên thông” giúp giảm phiền hà, còn việc thành lập Ban Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế đã tạo đầu mối thống nhất, bảo đảm luồng hàng hóa thông suốt, củng cố niềm tin cho cộng đồng xuất nhập khẩu.

Thực tế, trong 8 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh đạt 2,22 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Riêng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 32,4%. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả quản lý và đồng hành của chính quyền trong việc thúc đẩy thương mại biên giới.

Quảng Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, mở rộng không gian thử nghiệm công nghệ mới, thu hút nhà đầu tư. Ảnh Tiến Dũng

Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, coi đây là động lực tăng trưởng mới. Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia lần thứ 7 tổ chức tại Quảng Ninh đã quy tụ gần 500 chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại diễn đàn, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, trong đó có cam kết của Tập đoàn FPT về đầu tư đào tạo công nghệ, xây dựng khu công nghệ số tập trung và kêu gọi các nhà đầu tư công nghệ đến Quảng Ninh.

Chính quyền địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, mở rộng không gian thử nghiệm công nghệ mới, đồng hành cùng startup thông qua vốn, tư vấn pháp lý, kết nối chuyên gia và nhà đầu tư. Đây là những bước đi cụ thể để gắn khởi nghiệp sáng tạo với chiến lược phát triển kinh tế số và kinh tế xanh.

Mục tiêu hết năm 2025, tỉnh đạt mức tăng trưởng GRDP trên 14%, đồng thời nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên hơn 87,5%. Xa hơn, đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu đưa GRDP bình quân đầu người đạt trên 20.000 USD, trở thành địa phương kiểu mẫu về phát triển bền vững, hiện đại và văn minh.

Với nền tảng hạ tầng hiện đại, môi trường đầu tư minh bạch, chính sách cởi mở và định hướng phát triển rõ ràng, Quảng Ninh đang khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, hấp dẫn và đáng tin cậy. Nơi đây không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh hiệu quả, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo những “làn sóng” đầu tư mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bứt phá của tỉnh và cả nước trong giai đoạn tới.