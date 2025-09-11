Quảng Ninh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2025

(TBTCO) - Ngày 11/9/2025, tại Kỳ họp thứ 30 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội đã được thông qua.

Cắt giảm dự án kém hiệu quả, dồn vốn cho công trình trọng điểm

Đáng chú ý, hai nghị quyết được thông qua tại Đại hội là Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2025. Đây là những quyết sách có ý nghĩa đặc biệt trong việc siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và bảo đảm tiến độ giải ngân trong giai đoạn nước rút năm 2025.

Theo nghị quyết được thông qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh. Cụ thể, tỉnh đã giảm hơn 4.675 tỷ đồng từ ba dự án không có khả năng giải ngân và phân bổ lại số vốn này cho 41 dự án khác. Trong đó có 10 dự án đã hoàn thành được bổ sung khoảng 32,8 tỷ đồng và 31 dự án khởi công mới với tổng vốn 4.643 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh phải hoàn tất trước ngày 31/12/2025 và gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, thất thoát và lãng phí.

UBND tỉnh được giao chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai, rà soát, chuẩn hóa danh mục dự án, đặc biệt là các dự án tiếp nhận từ cấp huyện, bảo đảm cân đối vốn, không vượt tổng mức trung hạn và kế hoạch năm 2025, đồng thời không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bổ sung vốn năm 2025

Song song với đó, nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2025 cũng được thông qua với những thay đổi quan trọng. Tỉnh đã quyết định giảm hơn 832 tỷ đồng từ hai dự án không có khả năng giải ngân và phân bổ lại cho 64 dự án có tính khả thi. Cụ thể, có 40 dự án đã hoàn thành được bổ sung 197 tỷ đồng để quyết toán, sáu dự án chuyển tiếp được phân bổ thêm 47,8 tỷ đồng và 18 dự án khởi công mới nhận gần 588 tỷ đồng.

Ngoài ra, nghị quyết cũng cho phép gia hạn vốn cho năm dự án trọng điểm, bao gồm tuyến đường nối Quốc lộ 18 với Tỉnh lộ 334 tại Cẩm Phả, tuyến đường từ nút giao Chợ Rộc đến Phong Hải ở Quảng Yên giai đoạn 1, dự án nạo vét bồi lắng hồ Bến Châu và hồ Yên Dưỡng tại Đông Triều, hạ tầng khu tái định cư xã Hạ Long và công trình xây dựng tường kè bảo vệ khu vực cột mốc 1319(1) đến 1320(2) ở Bình Liêu. Những điều chỉnh này nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và tránh tình trạng vốn chờ dự án.

Việc thông qua hai nghị quyết nói trên thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Quảng Ninh trong việc tập trung nguồn lực vào các công trình có tác động trực tiếp đến phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội. Việc cắt giảm vốn ở những dự án kém hiệu quả giúp ngân sách tránh lãng phí, đồng thời mở cơ hội cho các dự án cấp bách và khả thi hơn. Việc bổ sung vốn cho các dự án đã hoàn thành cũng góp phần đẩy nhanh khâu quyết toán, giúp các chủ đầu tư tất toán để tập trung cho nhiệm vụ mới, trong khi các dự án khởi công mới sẽ mở ra những công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương.

Siết chặt kỷ luật và tăng niềm tin

Ngoài hai nghị quyết then chốt về đầu tư công, kỳ họp cũng đã phê duyệt một loạt nghị quyết quan trọng khác. Trong đó có Nghị quyết về việc điều chỉnh biên chế công chức và số lượng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2025; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn qua xã Kỳ Thượng; Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; Nghị quyết ban hành danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, cùng nhiều nghị quyết sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến bảo hiểm y tế, tổ bảo vệ an ninh trật tự, hoạt động của HĐND các cấp và chính sách an sinh xã hội.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng quyết định bãi bỏ 7 nghị quyết cũ không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, qua đó hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm sự đồng bộ trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Chỉ còn ít tháng nữa là khép lại năm 2025. Đây là giai đoạn “nước rút”, có ý nghĩa "then chốt", tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, quyết tâm, tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, tạo đà vững chắc để bước vào thời kỳ phát triển mới.